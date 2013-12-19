Яценюк пригласил Пшонку в Раду для отчета о ходе расследования разгона Евромайдана

12:22, 19 декабря 2013
Политика
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Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк сообщил, что на завтра в Верховную Раду пригласят генерального прокурора Украины Виктора Пшонку.  

Виктор Пшонка может завтра прийти в Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга Яценюк отметил, что Пшонку приглашают для предоставления информации о ходе расследования уголовного дела относительно избиения студентов на Майдане Незалежности в ночь на 30 ноября.

“Завтра пленарный день начнется именно с информации генерального прокурора”, - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 ноября бойцы "Беркута" жестоко разогнали митинг сторонников евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве.

14 декабря генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура вручила сообщение о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу, председателю Киевской городской государственной администрации Александру Попову, на то время начальнику киевской милиции Валерию Коряку и заместителю начальника киевской милиции Петру Федчуку.

Он также сообщил, что в ближайшее время подозреваемым в превышении власти будет избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Президент Украины Виктор Янукович отстранил от должностей заместителя секретаря СНБО Сивковича и председателя КГГА Попова.

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