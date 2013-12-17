Россия намерена купить ОВГЗ Украины под рекордно низкие проценты

Как сообщил источник из администрации Президента Украины, ОВГЗ на сумму 15 миллиардов долларов будут куплены Россией под 5,3% готовых, сроком на 3-4 года.

Спустя час после того, как до Украины докатилась информация о намерении России разместить в ценных бумагах украинского правительства часть резервов из Фонда национального благосостояния в объеме $15 млрд, евробонды нашей страны начали пользоваться небывалым ажиотажем на мировом рынке.

По данным агентства Bloomberg, доходность суверенных евробондов Украины с погашением в 2014 году обвалилась в 1,8 раза и к 18:25 составила 7,93% годовых, тогда как еще по состоянию на 17:00 она составляла 14,33% годовых.

Источник утверждает, что «Украина получила кредит под низкие проценты, который позволит обеспечить платежный баланс и сформировать бюджет развития 2014 года».

При этом, эксперты отмечают, что кредит выдан без каких-либо дополнительных условий, в отличие от МВФ, который требовал повысить цены на газ для населения, заморозить перерасчет социальных выплат.

Источник отмечает, что помощь России абсолютно не означает сворачивание курса страны на Евроинтеграцию.

«Напротив, выделенные Россией средства, возобновление торговых отношений и активизация инвестиционного сотрудничества, ускорят процесс подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС, но теперь уже на условиях национальных интересов страны».

Источник добавил также, что новый этап в развитии украинско-российских отношений, в контексте европейских перспектив Украины и намерений России подписать в ближайшее время соглашение о безвизовом режиме с ЕС, будет выгоден всем сторонам.

По словам источника, полученные от продажи ОВГЗ средства будут направлены на пополнение золотовалютного резерва страны.

Он подчеркнул также, что спекуляции оппозиции относительно итогов визита Виктора Януковича в Москву, не имеют под собой никаких оснований.

Речь о вхождении Украины в состав ТС не шла. А правительство изначально заявляло о том, что в условиях сложной экономической ситуации, оно будет искать дешевые кредитные ресурсы во всех странах мира.