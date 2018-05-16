Украина и Россия: «братские» объятия опасно крепчают

Итак, согласно заявлениям президента России, вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз не обсуждался, как и евроинтеграция. Но, при этом Путин отметил, что стороны «могли бы плотнее взаимодействовать и на международной арене, расширять координацию позиций по глобальным проблемам, в первую очередь, по региональной безопасности, ключевым фактором которой является базирующийся в Севастополе Черноморский флот Российской Федерации». Кроме того, он подчеркнул, что оборонные мощности экономики Украины могут быть использованы для нужд Вооруженных сил России.

Некоторые аналитики уже расшифровали фразу «координация позиций по глобальным проблемам» как подчинение внешней политики Украины Кремлю. Но, это только предварительная оценка, более серьезные выводы можно будет сделать после изучения подписанных договоров, если таковое состоится.

Ключевое – по словам Путина, была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров. При этом Путин отметил, что это – временное решение. «Во всяком случае, мы считаем, что это временное решение, имея в виду, что долгосрочные, долговременные договоренности будут достигнуты. Это касается и поставок газа в Украину, и транзита. Россия готова и дальше идти навстречу нашим партнерам», - сказал президент РФ.

В рамках договоренности о снижении цены на газ руководители «Газпрома» и «Нафтогаза» Алексей Миллер и Евгений Бакулин подписали дополнение к контрактам на поставку и транзит «голубого» топлива. Содержание документов пока неизвестно, но, немного ясности внес вице-премьер Юрий Бойко. По его словам, дополнение действует с января 2014 года до окончания срока контракта в 2019 году. Снижение цены будет достигнуто за счет введения в формулу коэффициента, зависящего от цены газойля и мазута, и будет корректироваться ежеквартально. «Там есть такой коэффициент, который мы рассчитываем каждый квартал, и он приводит к снижению с сегодняшних 400 долларов до 268 на границе страны», - сказал Бойко.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, «что в обмен на такое значительное снижение цены на газ существуют предположения, в частности, относительно возможного участия Украины в Таможенном или Евразийском союзе. Но думаю, что в действительности вопрос Таможенного союза, если и будет подниматься, скорее всего, не сейчас, а в следующем году, ближе к президентским выборам. И он будет подниматься не только как уступка России, а как элемент избирательной кампании Президента Януковича, в частности, в рамках сближения с РФ, что отвечает ожиданиям и традиционным настроениям русскоязычных избирателей Януковича».

По мнению эксперта по энергетическим вопросам Александра Нарбута, «тот факт, что договоренность (по газу, – УНИАН) временная, означает, что не была выстроена до конца схема, и это – лишь контуры будущей договоренности, к которой стремится Российская Федерация, реализуя свою стратегическую цель – взять под контроль основные магистральные газопроводы Украины вместе с подземными газовыми хранилищами, которые могут поднять капитализацию «Газпрома» и улучшить позиции компании по поставкам газа европейским потребителям. Но, пока не подписан весь пакет документов, Украина, скорее, выиграла, чем проиграла. Это – кислородная подушка, которая дает возможность сделать несколько вздохов. Другое дело, не будет ли опьянения от этого, не возникнут ощущения полета, как это возникало не раз – появление дешевого газа превращало его в веселящий газ».

Он также подчеркнул, что серьезная оценка документов может быть сделана только после их прочтения. Кроме того, нужно не только видеть документы по переговорам, но и контуры документов, которые в обмен на уступки продвигает Россия.

Тут, впрочем, важен и еще один момент, на который обращают внимание специалисты: не предусматривает ли дополнительное соглашение обязательства Украины увеличить закупки газа в ответ на снижение цены. Для такого трюка достаточно лишь зафиксировать еще раз ранее взятое Украиной обязательство ежегодно покупать у РФ 42,5 миллиарда кубометров газа – эта цифра фигурирует в действующем контракте, на что в своем интервью «Файненшл Таймс» в начале года обращал внимание зампред правления «Газпрома» Александр Медведев.

Ведь, последние месяцы наша страна целенаправленно и неуклонно снижала объемы закупок голубого топлива у России, достигнув рекордно низких, за последние годы, показателей – по данным премьера Николая Азарова, Украина до конца 2013 года намеревалась закупить всего 26 млрд куб. м.. А ведь, если по допсоглашению Украина должна будет закупать больше – то экономия денег на анонсированной Путиным скидке рискует стать эфемерной. Ведь арифметика в данном случае простая: 42,5 миллиарда кубов по 268,5 долларов – это 11 миллиардов 411 миллионов долларов, а 26 миллиардов кубометров по 400 долларов США – это «всего» 10 миллиардов 400 миллионов. Получается, если самые мрачные прогнозы экспертов не лишены оснований, то, в реальности, скидка от России может стоить Украине более миллиарда долларов!

В любом случае, на каких бы условиях не договорились о снижении цены на газ, остается открытым вопрос – сколько теперь за коммунальные услуги будет платить рядовой украинец, а не промышленник. Арсений Яценюк со сцены Евромайдана уже потребовал, в связи с новой стоимостью голубого топлива, снижения цены ЖКУ на 30%. И, что еще важно – не появится ли снова посредник между «Газпромом» и «Нефтегазом», о чем не раз говорили в преддверии переговоров в Москве эксперты, указывая на возможность реанимации коррупционных схем и в без того «серой» газовой сфере.

Почти ипотечный кредит

Еще одно «громогласное» заявление Путина – Россия разместит в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния в объеме 15 миллиардов долларов, «учитывая трудности украинской экономики, связанные в значительной степени с мировым финансовым и экономическим кризисом, с целью поддержки бюджета Украины».

Игорь Бураковский, руководитель Института экономических исследований и политических консультаций считает, что эта помощь России – достаточно опасна. «Мы не знаем пока, на каких условиях мы подписали соглашение, а дьявол кроется в деталях. Но, если даже формально подойти, то растет долг Украины, и значительная его часть концентрируется в одних руках. Кроме того, надо сегодня уже бить в набат: что делать, чтобы мы с долгами расплачивались, а не накапливали, превращаясь в страну с высоким уровнем долга, и, отсюда, - политически уязвимую», - отметил эксперт.

На конец первого полугодия украинский внешний долг составляет порядка 30 млрд. долл.. Дальше путем простой арифметики к этой сумме добавляем 15 российских миллиардов, и получаем рост внешнего долга до 45 млрд долл., из которых более 30% принадлежат одному держателю.

«Возникает вопрос по поводу национальной безопасности. На каких условиях будет дан этот кредит, сказать пока тяжело. И такой момент: мы перехватили деньги для закрытия дыр. А традиционный вопрос в том, как мы будем эти долги возвращать? Есть ли у нас среднесрочная и долгосрочная долговая политика?» - размышляет Бураковский.

Главный аналитик блока Финансовые рынки «Креди Агриколь Банка» Александр Печерицын отметил: даже если пока не известны параметры финансовой помощи России, в любом случае, если рассматривать краткосрочную перспективу, то это для Украины – позитив. «Это послужит подпиткой истощающихся резервов Нацбанка, снимет риск девальвации гривны и положительно отразится на платежном балансе. Предвыборный год пройдет более безболезненно», – говорит эксперт.

При этом, стоит напомнить – Украина в 2013 году трижды проводила размещение евробондов: в феврале 10-летних на 1 млрд. долл. с доходностью 7,625%, в апреле – на 1,25 млрд. долл. с доходностью 7,5%, в июле – на 750 млн долл. по ставке доходности 6,5% годовых. На биржах оборот бумаг шел успешно. Судя по всему, выпуски новых евробондов под российские деньги будут проходить траншами, что напоминает по своей структуре заем МВФ, но только под другие, скорее всего, более высокие ставки. Ведь ставка кредита Фонда колеблется в пределах 2-3% – это самые дешевые заемные деньги в мире.

«Если сравнивать кредиты МВФ и облигации, то деньги МВФ, конечно, дешевле, но и – более короткие, их нужно раньше возвращать. Евробонды, под которые дает деньги Россия, могут быть выпущены и на срок в 10 лет. Но пока неизвестна стоимость вложения и сроки погашения. Когда это станет понятно, то тогда и можно будет говорить о выгоде Украины от помощи России», - отмечает Печерицын.

Торговля и промышленность

Были и другого рода договоренности: по словам Путина, Украина и Россия подписали «дорожную карту» относительно постепенной отмены всех ограничений при взаимной торговле, соглашение о совместных действиях по реализации проекта создания транспортного перехода через Керченский пролив. ГП «Антонов» и «Объединенная авиастроительная корпорация» договорились активизировать работу по созданию СП для возобновления серийного производства самолетов семейства Ан-124, а, по итогам испытаний военно-транспортного самолета Ан-70, должно быть принято решение о начале его серийного производства.

Что касается проекта в Керченском проливе, то разговоры о нем ведутся не первый год, но старт реализации так и не состоялся. Все дело в том, что идея – очень затратная, а ни у России (которая, истратив уже более 50 миллиардов долларов, еще не достроила все объекты для Олимпиады в Сочи), ни у Украины сейчас свободных средств нет. А с учетом продолжающегося спада экономик двух стран, они и найдутся не скоро.

Относительно авиастроения, то эта перспектива реализации договоренностей выглядит не лучше – если даже станет возможным выпуск 5-6 самолетов в год, то такое производство – больше затратное, чем прибыльное. Видимо, именно поэтому Россия и Украина все никак не могут найти компромисс в отношении «АНов».

Если суммировать все стратегические новости по итогам визита Януковича в Москву, то вывод напрашивается один – братские объятья России становятся все крепче, помощь северных соседей еще никогда не была «благотворительной». То есть, ее придется отрабатывать, и – с «процентами». Что подтверждает заявление председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова: снизив цену на газ и пообещав инвестировать в Украину 15 миллиардов долларов, Москва дала Киеву аванс, который он должен отработать, но «это будет вложение, которое себя окупит».