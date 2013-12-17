Договоренности Президента позволят возобновить сотрудничество с РФ - Царев

Договоренности, достигнутые Виктором Януковичем в ходе визита в Москву, позволят возобновить сотрудничество с Российской Федерацией.

Об этом заявил народный депутат, заместитель Председателя парламентской фракции Партии регионов Олег Царев, комментируя итоги заседания Российско-Украинской межгосударственной комиссии и переговоры президентов Украины и РФ.

«По итогам переговоров Президент России Владимир Путин заявил, что цена на газ для нашей страны будет снижена до 268,5 долл. за тысячу кубометров. Все мы помним, что до этого Украина платила свыше 400 долл. Это с учетом харьковской скидки в 100 долл.», - отметил политик.

При этом ранее предоставленная скидка на российский газ продолжает действовать, что, по его словам, позволит Госбюджету Украины сэкономить дополнительные средства - от 10 до 14 млрд на протяжении пяти лет.

«В целях поддержки украинского бюджета правительство Российской Федерации приняло решение разместить в ценных бумагах украинского Правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния объемом 15 млрд долл. США. Украина уже в этом году начнет выпуск еврооблигаций, которые Россия купит в этом и следующем годах в общей сложности на 15 млрд долл.», - добавил Олег Царев.

Таким образом, Президент Виктор Янукович смог добиться максимально выгодных для Украины условий.

«15 млрд долл., по сути, являются беспроцентным кредитом, который позволит стабилизировать ситуацию в экономике и урегулировать ситуацию с выплатами зарплат и социальных пособий», - подытожил народный депутат.