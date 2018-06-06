Шахтеры: Янукович – слишком мягкий, а Евромайдан – дело сложное

Среди жителей Донбасса, которые, волей случая, побывали на столичном Антимайдане, организованном Партией регионов в минувшие выходные, популярно мнение, что на Евромайдане стоят бездельники, которым нечем заняться. «Пока мы на Востоке работаем на промышленных предприятиях и шахтах, наполняем бюджет, галичане устраивают песни и пляски на Майдане Независимости в Киеве», - так оценивают ситуацию те, кто приехал в Киев по приглашению партии власти.

Горняки львовщины «за» Евромайдан

Справедливости ради отметим, что в Украине шахтеры проживают и работают не только на востоке страны. По словам главы первичной организации независимого профсоюза горняков Украины «Львовская угольная компания» Ольги Шкоропад, горняки Львовщины возмущены действиями силовиков, которые в ночь на 11 декабря пытались штурмовать безоружных людей на Евромайдане.

На предприятии провели экстренное заседание двух профкомов — Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) и Профсоюза работников угольной промышленности (ПРУП), на котором многие шахтеры предлагали в знак протеста против действий власти начать забастовку. «От радикальных действий пока решили воздержаться из-за специфики функционирования предприятия», - рассказала Ольга Шкоропад.

По ее словам, шахтеры понимают, что остановка работы даже на короткий срок приведет к полному выходу предприятия из строя, как минимум, на полгода. Поэтому горняки приняли решение участвовать в местных митингах на центральной площади Червонограда после работы.

Кроме того, шахтеры Львовщины обратились к работникам радио и телевидения с просьбой вместо развлекательных программ включать прямые трансляции из Киева и призвать всех выйти на площади в защиту своих свобод и достоинства.

Несмотря на то, что горняки Львовщины с сентября текущего года трудятся без зарплаты, они, из своих личных сбережений, кто сколько сможет, передают средства в поддержку Евромайдана и искренне переживают за евроинтеграционный курс Украины. На сегодняшний день этими людьми собрано не менее 9 тыс. гривен.

Собственно и на ежедневных митингах в поддержку Евромайдана в Червонограде всегда присутствуют шахтеры, которые приходят туда после работы со своими семьями. Червоноград ежедневно, с 17.00 до 18.00, устраивает своеобразную «светодискотеку», когда все, кто не вышел на площадь и остался дома, просто включает и выключает свет в своих квартирах в поддержку тех, кто пришел на митинг. Кроме того, многие из жителей шахтерских городов — Червонограда, Сосновки, поселка Горняк — берут плановые отпуска и приезжают и в Киев.

По словам главы регионального объединения НПГУ Червонограда Михаила Сабли, за несколько дней город снарядил в Киев около 500 человек, среди которых было немало шахтеров. «На шахтах мы собираем средства в ящики для пожертвований и передаем тем, кто отправляется на Евромайдан в Киев. Также мы принимаем участие в акциях в Червонограде и Львове... Приятно, что, в отличие от Киева, нашим протестующим не оказывают препятствий правоохранители. Здесь чувствуется поддержка местной власти. В частности, мэров Чудийовича и Садового. Не остается в стороне от событий и церковь – священники правят богослужения прямо на улице и благословляют всех, кто едет на Евромайдан», - рассказал он.

Шахтеры Востока Украины опасаются раскола страны

Между тем, если шахтеры западной Украины полностью поддерживают Евромайдан и его требования, на востоке страны мнения разделились. Сразу оговоримся - несмотря на то, что, Евромайдан начался с отказа украинской властью подписывать всего лишь Соглашение об ассоциации с ЕС, многие жители Донбасса склонны уравнивать подписание СА с евроинтеграцией.

Николай Волынко, шахтер, глава Независимого профсоюза горняков Донбасса:

Считаю, что евроинтеграция – это нормально. Удивляет то, что три года шли в Европу, а потом вдруг передумали. Три года и регионалы, и коммунисты молчали, не возмущались Януковичу – «куда ты нас ведешь?», а тут все прозрели. Оказывается, тяжело и промышленности будет, и государству тяжело будет. Но промышленность у нас уже давно частная, значит, вопрос надо ставить так: «Кому будет тяжело? Собственникам?». Так куда же они смотрели, что делали, куда деньги девали, в оффшоры гоняли?

Традиционно мы справедливость ищем в Европе, а не в Москве. Добиваемся каких-то решений Евросуда после того, как чернобыльцы или те, кого милиция побила, ничего не могут доказать в наших судах... А Восток Украины почему-то решил, что Европа – это плохо. Наше местное, региональное телевидение просто зомбирует население, обманывает неправдивой, однобокой информацией, и, я считаю, что это преступление.

Никто не хочет понимать, что это не оппозиция в Киеве народ подняла, а народ сам поднялся: не надо было бить детей на Майдане. И даже наш профсоюз выступил с заявлением: тот, кто допустил избиение мирных граждан, должен уйти в отставку. Это касается и правительства, и президента. Потому что не нужно издеваться над украинцами, не нужно с нами воевать. Любая власть, которая начала войну против своего народа, никогда не выиграет эту войну.

Николай Жауров, герой Украины, заслуженный шахтер Украины (ПАО «Шахта им. А. Ф. Засядько»):

Мне кажется, наше правительство не разобралось в сложности задачи, которую перед собой поставило. Я имею в виду вступление в Евросоюз. Я согласен, что мы, мягко говоря, для этого еще не созрели. Нам нужно еще над собой работать и работать, а также работать над экономикой. А для того, чтобы люди лучше понимали, что происходит, президенту и правительству необходимо больше встреч проводить с простыми людьми и все им объяснять.

Что же касается Евромайдана, считаю, что 30 ноября и власть, и оппозиция перегнули палку. Люди просто бы постояли и разошлись, но кому-то приспичило 30 ноября елку наряжать в 4 часа утра, а это – маразм. Я не исключаю, что там были и провокации, но осуждаю действия силовых органов, потому что били живых людей. А теперь виновные должны понести наказание по действующему закону.

Юрий Заец, глава шахтного профкома ПРУП (ПАО «Шахта им. А. Ф. Засядько»):

Евромайдан – это очень сложное дело. Да, нельзя бить мирных людей, но и нельзя хамить правоохранителям. Существует закон, к которому всем сторонам нужно относиться серьезно. Думаю, что общее мнение жителей Донецка похоже на мое: если ситуация и дальше будет обостряться – расколемся, Украина расколется… А так нельзя.

По моему мнению, евроинтеграция – это не очень хорошо для Украины. Соглашение об Ассоциации – слишком сложный документ и мы до конца не знаем, к каким последствиям приведет его подписание. Мы не хотим лишаться своих рабочих мест. А его подписание, думаю, все же приведет к потере шахтерами работы.

Николай, шахтер-горнорабочий (Госпредприятие «Макеевуголь»):

Мне кажется, что на Евромайдане все продано и подстроено. Ведь нельзя было за один день это все организовать. Не верю, что люди по собственной инициативе вышли. Поэтому, думаю, это все было спланировано оппозицией. Людей на Майдан свозят из Львовской, Тернопольской и Волынской областей.

У нас в шахте работает стволовой (должность такая), так его двоюродный брат учится в Киеве. И, по его словам, перед протестами к ректору ВУЗа приехали толстосумы и заплатили ему, чтобы тот разрешил студентам выйти на Евромайдан. И самим студентам платили по 150 гривен за день. Причем, когда акцию протеста разогнали 30 ноября, там были не столько студенты, сколько всякие бомжи. Я смотрел видео, где с вокзалов пособирали бомжей, привезли их на Майдан и там оставили, а оппозиция в это время всю технику дорогую с площади убрала. И вот этих людей «беркутовцы» разогнали. Поэтому, думаю, все это было специально разыграно, а преподносят так, будто детей побили... Это все было спланировано.

У нас на шахте все против евроинтеграции, поскольку мы считаем, что из-за подписания Соглашения об Ассоциации, будет убиваться промышленность. А это значит, что будут убиваться и шахты. Мы за дружбу с Россией. Все тут русскоязычные, у нас одна история с Россией и ничего нас не связывает с Западной Украиной. Они нас ненавидят, мы — их. Они нас называют «москалями», мы их - «бандеровцами», и так все и будет. Я, конечно, в Западной Украине не был. Но так у нас говорят, так сложилось.

Но, это не значит, что мы – за Януковича, мы – против него. Он-то как раз и выступил за евроинтеграцию первый! И с такой политикой президента мы не согласны, считаем, что он нас предал. Сейчас, если честно, у нас многие готовы поехать в Киев, но не за Януковича. Мы понимаем, что это расценят, что за него приехали. Но ведь Янукович и должен поездку организовать, мы же сами не можем организовать. Лично я не могу все бросить и поехать, кто же меня с работы отпустит? Должен быть организатор, чтобы оплатил поездку…

Денис, шахтер (Госпредприятие «Макеевуголь»):

Я – против евроинтеграции. И раньше был против подписания Соглашения об Ассоциации Украины с ЕС, потому что я больше настроен, чтобы идти в Таможенный союз с Россией. Мне категорически не нравятся условия, по которым нашей стране выдают кредиты со стороны ЕС. При вступлении в Евросоюз, в любом случае, нам нужны какие-то деньги, какие-то средства, чтобы делать какие-то шаги к евростандартам. Это значит, нужны кредиты, но они же просто так не дают деньги. А какие там условия кредита? Помимо необходимости модернизации производства, это еще и замораживание заработной платы. Я этим возмущен.

Единственное, с чем соглашусь, что в социальной сфере что-то может быть станет лучше, по-европейски. Но никаких стопроцентных гарантий наши политики не дают. Никто не выходит и не берет на себя ответственность об этом сказать – ни со стороны оппозиции, ни со стороны власти: «Люди, я беру на себя ответственность, говорю конкретно, что все будет хорошо»...

Вот та же оппозиция на Майдане сказала бы, что никто не потеряет работу, все будут защищены и все будут с деньгами, все будет нормально и, когда подпишем Соглашение, будем идти в лучшую сторону, тогда больше людей их бы поддержало. Но никто этого не говорит, никто, совершенно никто. Все молчат. Поэтому я не симпатизирую ни оппозиции, ни власти.

Считаю, что руководство страны довело ситуацию до критической точки. Изначально президент не обнародовал проблем, с которыми мы можем столкнуться, идя в Европу. А, когда дело уже подошло к подписанию договора, тогда только он начал говорить, что мы не готовы. Почему раньше нельзя было этого сказать? Надо было собрать Кабинет министров, чтобы они, каждый о своей работе по этому вопросу, рассказали, но такого не было. Правильно коммунисты предлагали провести референдум по евроинтеграции. Провели бы и увидели: и кто «за», кто «против», и кто вообще чего хочет. Но этого не было.

Были торги, как на аукционе — кто больше даст денег: Европа или Россия. С одной стороны, я понимаю, почему Янукович торгуется и хочет больше денег. Но мне не нравится, что, идя на такие торги, не предвидел, что в стране может случиться восстание. Нужно было не только это предвидеть, но и быть готовым к его подавлению. Янукович – мягкий, как губка. А надо жестче поступать. Где в демократической стране возможен захват правительственных зданий? А, если студентов побили, то зачем они стояли на Майдане ночью, если это мирная демонстрация? Вот сегодня многие говорят — стояли дети против «Беркута». Но какие они дети? Разве они несовершеннолетние? В нормальной стране в 18 лет тебе дают автомат в руки – и иди, защищай Родину, не ребенок. Поэтому слово «дети» употреблять здесь не надо, они знали, за что там стоят.

И еще я не верю, что все на Евромайдане такие идейные? Я больше, чем уверен, что и с той, и с другой стороны, все на площадях стоят за деньги.

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…17 декабря украинские шахтеры чествуют свою небесную заступницу — Святую Варвару. В шахтерских городках (особенно на Западе Украины) будут служиться поминальные молебны по погибшим и умершим шахтерам. (16 декабря на шахте «Свято-Покровская» в Донецкой области, которая входит в состав ООО «Техинновация», погибло 4 человека).

Традиционно горняки просят у своей Святой благополучия себе и своим семьям. Но в этом году, по крайней мере, на Львовщине, шахтеры обратились к своей заступнице с просьбой «обратить Украину на европейский путь», чтобы и условия труда, и зарплата, и будущее их детей – были европейскими.

Елена Колгушева (Донецк), Ксения Нестеренко (Львов)