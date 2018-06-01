Тимошенко повысит зарплату людям Ахметова?

Находясь в минувшее воскресенье в Донецке, премьер-министр Юлия Тимошенко среди прочих своих заявлений озвучила и весьма любопытную реплику, касающуюся главных украинских экспортеров – владельцев предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК).

Она сообщила, что новое правительство намерено проанализировать ситуацию с продукцией, которая экспортируется по мировым ценам. «Если, к примеру, металл продается по мировым ценам, то у меня возникает вопрос – почему зарплаты далеко не мировые?» – спросила с весьма недвусмысленным намеком глава правительства. Также немало слов Юлия Владимира высказала по поводу заниженной, по ее мнению, зарплаты шахтеров и необходимости ее существенного повышения.

Нужно сказать, что Тимошенко, находясь на шахте имени Засядько, упомянула об экспорте металла отнюдь не случайно. Дело в том, что добываемый на этой шахте кокс направляется не куда-нибудь, а именно на металлургические комбинаты. Поэтому фразы премьер-министра о намерении правительства добиться повышения зарплат шахтеров наверняка болезненно были восприняты теми, кто получает прибыль от производства и реализации продукции черной металлургии. Ну а большая часть изготавливаемых в Украине металлов и изделий из них отправляется, как известно, на экспорт. Имена же крупнейших отечественных бизнесменов, работающих в данной отрасли промышленности, также у всех на слуху: первый из них – видный «регионал» и самый богатый соотечественник Ринат Ахметов.

Что же будет означать для владельцев предприятий ГМК значительное увеличение заработных плат занятых на них работников? Естественно, рост себестоимости производства металла. Причем не только за счет повышения фонда оплаты труда, но также и вследствие пропорционального увеличения отчислений в социальные фонды. А коль скоро цену экспортируемой продукции, в отличие от цен внутри Украины, самостоятельно повышать нельзя (конкуренция заставляет придерживаться мировых цен), то рост себестоимости повлечет за собой снижение рентабельности и уменьшение прибыли. Поэтому-то инициативу (обещание) Юлии Тимошенко об увеличении зарплат шахтерам и сталеварам уже с января 2008 года металлургические боссы наверняка восприняли, мягко выражаясь, без восторга – ведь в этом случае похудеют их кошельки.

Вообще ситуация с доходами владельцев предприятий ГМК и поступлениями в госбюджет от экспорта металлургической продукции в последние годы очень и очень странная. Особенно примечательным был в этом плане 2004 год.

Уже в 2003 году украинские экспортеры черных металлов почувствовали себя превосходно – мировые цены на сталь выросли на 20-30% (в зависимости от видов продукции – чугун, арматура, листовой прокат, профиль и т.д.). Но в 2004 году конъюнктура еще улучшилась – мировые цены подпрыгнули в 1,5–2 раза. При этом импортный газ, используемый на металлургическом производстве, не подорожал вовсе.

Естественно, что при таких условиях металлургический экспорт в 2004 году стремительно вырос в денежном выражении. Так, экспорт непосредственно черных металлов составил 10,8 млрд. долл., увеличившись на 60% по сравнению с 2003 годом, изделий из черных металлов – 1,4 млрд. долл. (прирост 35%). А удельный вес черных металлов и изделий из них во всем объеме товарного экспорта вырос за год, соответственно, с 33,8% до 37,4%. Хотя производство данной продукции в тоннах увеличилось в 2004 году менее чем на 5%.

К слову, исключительно благодаря столь резкому увеличению экспорта черных металлов и случился в 2004 году рекордный прирост ВВП – 12,1%. Не будь повышения мировых цен на сталь и, представим, они остались бы на уровне 2003 года, то процент прироста ВВП в 2004 году был бы в три раза ниже.

Ну и что предприняло правительство Януковича в 2004 году, когда владельцам предприятий ГМК (почти все эти объекты к тому времени уже были приватизированы) вдруг привалила такая баснословная сверхприбыль? А ничего абсолютно. Уже позднее, в конце года, когда мировые цены на сталь начали снижаться, тогдашний первый вице-премьер Николай Азаров высказал сожаление, что правительство, дескать, могло воспользоваться ситуацией для пополнения госбюджета – но не сделало этого (по неизвестным причинам). Однако такое заявление вызывает лишь улыбку – интересно было бы посмотреть, как тогдашний Кабмин решился бы, скажем, ввести экспортную пошлину на черные металлы, если собственниками крупнейших предприятий ГМК являлись все тот же Ахметов и зять Кучмы – Пинчук («Криворожсталь» отобрали только в 2005 году).

Хотя такой шаг правительства был бы в тех условиях экономически оправданным и целесообразным. Как, например, в России уже давно существует и регулярно повышается экспортная пошлина на нефть, а в Китае введена экспортная пошлина именно на металлургическую продукцию. Ведь понятно, что производится сталь из природных ископаемых (железорудное сырье), принадлежащих не кучке бизнесменов, а всему народу. И если вследствие сильного роста мировых цен возрастает прибыль, то полагалось бы делиться с государством…

Мало того, как выяснилось позднее, многие предприятия ГМК в неимоверно удачном 2004 году умудрялись показывать в финансовых отчетах до смешного маленькую рентабельность и платили, соответственно, очень заниженные налоги. И в тогдашних налоговой администрации и Минфине не могли об этом не знать.

В 2005 году вопрос о введении экспортных пошлин, понятно, не стоял – весь год продолжалось снижение мировых цен на сталь. Однако с весны 2006 года конъюнктура на рынке черных металлов снова сделалась благоприятной для украинских экспортеров. Вследствие чего, кстати, и последовал тогда рост промышленности и ВВП (в январе 2006-го прирост ВВП – 0,9%, а по году – 7%) – а не из-за того, что выборы помешали политикам вмешиваться в экономику, как шутил тогда Юрий Ехануров.

В нынешнем году мировая конъюнктура по черным металлам была неоднозначной. После непродолжительного зимнего затишья (и небольшого отката осенью 2006-го) цены на сталь снова начали повышаться весьма высокими темпами. В мае средние мировые цены выросли по сравнению с январем более чем на 16% (данные смотрите здесь).

Затем ситуация стала ухудшаться: снизился и спрос на черные металлы, и понемногу стали опускаться мировые цены. Однако уменьшение цен было очень незначительным – всего на 2–3%. А в декабре мировые цены на сталь, наконец-то, начали даже повышаться. Причем эксперты ГМК предсказывают продолжение такого ценового вектора и на январь 2008 года.

Поэтому – с учетом, недавних заявлений премьера Юлии Тимошенко в Донецке – вполне вероятно, что теперешнее правительство не упустит возможности пополнить государственную казну за счет доходного металлургического экспорта. Это может быть сделано путем введения государственной пошлины на экспорт металлов (кстати, нынешний рост мировых цен на сталь во многом стал следствием ожидающегося в 2008 году повышения Китаем экспортных пошлин на стальную продукцию) или внесением изменений в налоговое законодательство (например, внедрения прогрессивных ставок налога на прибыль при высокой рентабельности). И предпринимать такие действия правительство вправе, если проверки деятельности металлургических экспортеров покажут их значительную реальную прибыльность.

Юрий Глухов