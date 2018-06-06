Вехи недели. Политическое застолье, властная матрешка и путинг на Европейской площади

Политический кризис в Украине продолжается. Милиции и внутренним войскам удалось сузить территорию протеста до размеров Майдана, но сломить сопротивление его защитников в ночь со вторника на среду оказалось не под силу даже хорошо экипированным спецназовцам. Им противостояли простые люди, отстоявшие свое право на мирный протест. Определенной пикантности ситуации добавил тот факт, что правоохранители активизировались во время нахождения в Киеве Виктории Нуланд и Кэтрин Эштон. Эти дамы бальзаковского возраста и немалого влияния прибыли из Вашингтона и Брюсселя, чтобы убедить Виктора Януковича найти общий язык с протестующими. В результате обеим пришлось провести по дополнительной встрече с украинским президентом.

Надо сказать, что рабочий график Виктора Януковича на минувшей неделе был довольно насыщенным. Например, в непринужденной обстановке он пообщался со своими предшественниками на посту главы государства, и даже напоминание Леонидов Кравчука и Кучмы, что в случае политического кризиса следует увольнять премьера, не испортили настроения Виктору Федоровичу. Впрочем, и особой ясности в его публичных выступлениях не наблюдается. Президент предпочитает высказываться «за все хорошее», и очень медленно идет навстречу протестующим на Майдане. Хотя сам факт консультаций за круглым столом можно оценить положительно. Полагаю, что подвижки в президентской позиции связаны с давлением Запада и осознанием невозможности осуществления силового сценария на Майдане. Отсюда и стремление к амнистии всем участникам событий на Майдане (очевидно, включая и распоясавшийся «Беркут»), и мораторий на применение силы.

Тем временем Генеральная прокуратура определила ответственных за разгон Евромайдана, президентскими указами глава КГГА Александр Попов и заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович отстранены от занимаемых должностей. Показательно, что протоколы допросов этих чиновников и руководителей киевской милиции (в вопросе о подлинности документов ясности пока нет) крайне оперативно стали достоянием гласности. Ситуация напоминает матрешку, когда в каждой деревянной фигурке может скрываться еще одна, в нашем случае – более весомая. Пока же и личности обвиненных, так и адекватность обвинения продолжают вызывать больше вопросов, чем ответов.

Партия регионов в выходные решила продемонстрировать, что и ее курс пользуется всенародной поддержкой, организовав митинг на Европейской площади. Правда, по содержанию собрание больше напоминал путинг – массовое собрание в поддержку российского президента. Дело даже не в том, что «регионал» Григорий Смитюх решил обратиться к Владимиру Владимировичу за поддержкой, а в том, что в выступлениях его партайгеноссе с трибуны звучали преимущественно тезисы, используемые в российской, а не украинской политике.

Лидеры оппозиции ответили асимметрично, пригласив на трибуну Майдана Джона Маккейна – сенатора-республиканца, пользующегося репутацией ястреба. Сложно сказать, принесет выступление заокеанского гостя больше пользы или вреда, но оно свидетельствует как о повышенном внимании мира к происходящему в Киеве, так и кризисе жанра у оппозиционеров. Отмечу, что Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягныбок пока так и не сумели найти формулу активных действий Майдана, они продолжают выглядеть приглашенными звездами на его трибуне. Отсюда и радикальные обвинения в адрес Виктора Януковича, призванные понравиться участникам протестов, и показная непримиримость. Но сегодня оппозиционерам необходимо сочетать жесткость риторики и гибкость в переговорном процессе. Так обычно делала Юлия Тимошенко, продолжающая оставаться в заключении.

Николай Азаров, которому оппозиция в ближайшее время попытается принудительно выдать пенсионное удостоверение, уверяет, что Украина не собирается вступать в Таможенный союз. Но ситуация в обществе такова, что даже если Виктор Янукович 17-го числа в Москве будет излишне энергично расписывать ручку, его оппоненты воспримут это за сговор с Путиным. Перед премьером же стоит задача удержать целостность «регионального» представительства в Верховной Раде, сильно напоминающего акционерное общество с разными совладельцами. Многие из них выступили за мирное разрешение кризиса, предполагающее отставку правительства.

Евгений МАГДА