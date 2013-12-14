Противостояние должно быть остановлено, жизнь в стране должна войти в стабильное русло - Президент

Президент Украины Виктор Янукович отмечает важность объективного расследования событий во время массовых акций, в частности столкновений митингующих с представителями правоохранительных органов.

«Моя позиция заключается в том, что виновные должны быть наказаны. А случайные люди, участники этого действа - и 30-го (ноября), и в другие дни - должны быть амнистированы», - сказал Виктор Янукович во время заседания Общенационального круглого стола «Объединим Украину».

«Амнистия эта нужна для того, чтобы дать гарантии, что процесс противостояния будет, во-первых, остановлен, во-вторых, страна войдет в стабильную нормальную жизнь», - отметил Президент.

Глава государства выразил убежденность, что захват или силовой разгон митингующих не были запланированными. «Уверен, что целью Майдана не было делать силовые захваты, но это произошло», - сказал он.

Президент также отметил, что митингующие до сих пор имеют возможность находиться в некоторых административных зданиях, несмотря на решение суда об их освобождении. «На сегодня некоторые здания не освобождены, несмотря на то, что было решение суда и судебные исполнители пытались его выполнить», - подчеркнул Виктор Янукович.

Кроме того, Президент отметил, что уже начаты переговоры как с РФ, так и с ЕС для того, чтобы минимизировать негативные последствия от подписания Соглашения об ассоциации.

«Поэтому я предложил найти ответ в новых возобновленных консультациях с Европейским Союзом и привлечь к этой работе нашего стратегического партнера - Россию. Вчера состоялась первая рабочая встреча рабочей группы Украины и Комиссара по расширению господина Фюле в Брюсселе. Началась работа над подготовкой «дорожной карты», которая даст ответ на этот вопрос, который подняли и мы, и Европейский Союз, и Россия», - подчеркнул Виктор Янукович.