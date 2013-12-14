На Майдан милиция завезла 30 больных бездомных из Николаева

"Около часа дня мы обнаружили бездомных неподалеку гостиницы "Украина". Расспросили, выяснили, что их привезли из Николаева, и ранее они жили в приюте. В автобус их "грузила" милиция. Привезли в Киев под Майдан, высадили и покинули", - рассказал 46-летний Камиль Валетов, шахтер из Донецка. Служил в Афганистане, сейчас охраняет порядок на Майдане, пишет Gazeta.ua.

Бездомным даже не говорили, куда их везут.

"Было видно, что некоторые из них болеют туберкулезом - они постоянно кашляли. Но Майдан их не оставил - людей накормили и обогрели. Связались с социальными службами - думаю, сейчас они ими занимаются", - добавил афганец.

"Это была явная провокация. Их привезли под прикрытием сотрудников милиции. Автобус был, как в "Беркута", только белый с черными номерами, - рассказал 36-летний Сергей Шевченко, охраняющий Майдан. - Когда их здесь выпустили, они знали куда идти. Сразу колонной потянулись к Майдану. Видно было, что это бездомные - и по запаху, и по внешнему виду. У них был человек с фотоаппаратом. Говорил, что корреспондент, но удостоверение показать отказался. Поэтому на Майдан мы его не пустили. Людей отвели в столовую, накормили, дали теплые вещи. Одного отвели к машине скорой - у него на ноге была какая-то язва. Другим предоставили необходимые медикаменты. Предлагали более тщательную медицинскую помощь, но они отказались. Ближе к утру разбрелись кто куда".

За полчаса до появления бездомных на Майдане появились "титушки".

"Возможно, планировали побить бездомных - чтобы люди начали их защищать и возник какой-то конфликт. Вычислить этих "казачков" было не сложно - они носили наклейки "не пойду с Майдана", но лепили их точно по центру грудной клетки. Какой нормальный человек будет клеить наклейку на "змейку" куртки? Подошли к ним, поспрашивали откуда. Говорят: "Мы здесь пятый день. С Дрогобыча приехали". На вопрос, где они ночуют и где палатка их города, сказали: "В часовне" - и махнули рукой в сторону Банковой. Хоть подразумевали Михайловскую площадь. После этого куда-то исчезли в течение нескольких минут", - рассказал Сергей.