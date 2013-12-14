Из Сумской области на пропрезидентский митинг в Киев приедет 5000 человек

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь облорганизации ПР Марина Вакулишина, в то же время непосредственно Сумская городская организация ПР отправит на воскресную акцию от 500 до 800 человек.

«В Киев поедут только активисты партии, посторонних лиц среди них не будет», – отметила Вакулишина.

Она также уточнила, что в Киев участники акции поедут на автобусах, микроавтобусах и личных автомобилях, а отдельных поездов, как в других областях, для партийных активистов заказывать не будут.

«Кроме того, никакого денежного вознаграждения нашим активистам не предусмотрено, их только покормят. Также партийцы Сумской области не собираются оставаться на ночлег в Киеве. После митинга в поддержку Президента Виктора Януковича все вернутся домой», - рассказала пресс-секретарь.