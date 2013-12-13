ГАИ задержала на КП автобусы с западных областей: люди идут в Киев пешком
23:32, 13 декабря 2013Политика
9401 0
Работники ГАИ на КП на Житомирской трассе задержали колонну автобусов с западных областей Украины, которые везли людей в Киев на Евромайдан.
Как сообщили УНИАН очевидцы, митингующие вышли из автобусов и пешком направляются в столицу.
Часть из них пойдет на Майдан, других готовятся принять в Выставочном центре Экспоплаза. Там люди смогут переночевать.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter