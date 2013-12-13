ГАИ задержала на КП автобусы с западных областей: люди идут в Киев пешком

23:32, 13 декабря 2013
Политика
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Работники ГАИ на КП на Житомирской трассе задержали колонну автобусов с западных областей Украины, которые везли людей в Киев на Евромайдан.

Как сообщили УНИАН очевидцы, митингующие вышли из автобусов и пешком направляются в столицу.

Часть из них пойдет на Майдан, других готовятся принять в Выставочном центре Экспоплаза. Там люди смогут переночевать.

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