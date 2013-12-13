Мэр Житомира наложил вето на решение сессии об отставке исполкома горсовета
Житомирский городской голова Владимир Дебой наложил вето на решение сессии Житомирского городского совета от 11 декабря этого года об отставке исполкома этого совета.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в видеообращении Дебой к житомирянам, размещенном сегодня на сайте Житомирского городского совета.
В видеообращении Дебой мотивирует такое свое решение о вето тем, что ”город не может остаться без руководства, когда следует решать важные вопросы и принимать бюджет Житомира 2014-го года”.
Также сегодня из фракции Партии регионов Житомирского городского совета исключили 5 депутатов, которые на внеочередной сессии горсовета 11 декабря, вопреки решению фракции ”регионалов”, вместе с оппозицией голосовали за отставку исполкома, сообщили корреспонденту УНИАН в Житомирском городском совете.
Теперь во фракции Партии регионов Житомирского городского совета 17 депутатов, а не 22, как было ранее.
Как сообщал УНИАН, 11 декабря на сессии Житомирского городского совета отправили в отставку исполком совета. За такое решение на сессии проголосовали 32 депутатов из 36 присутствующих на сессии.
Инициаторами отставки исполкома Житомирского горсовета выступили депутаты от фракции «Батькивщина». Исполком отправили в отставку, поскольку депутаты недовольны его работой.