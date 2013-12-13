Мэр Житомира наложил вето на решение сессии об отставке исполкома горсовета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в видеообращении Дебой к житомирянам, размещенном сегодня на сайте Житомирского городского совета.

В видеообращении Дебой мотивирует такое свое решение о вето тем, что ”город не может остаться без руководства, когда следует решать важные вопросы и принимать бюджет Житомира 2014-го года”.

Также сегодня из фракции Партии регионов Житомирского городского совета исключили 5 депутатов, которые на внеочередной сессии горсовета 11 декабря, вопреки решению фракции ”регионалов”, вместе с оппозицией голосовали за отставку исполкома, сообщили корреспонденту УНИАН в Житомирском городском совете.

Теперь во фракции Партии регионов Житомирского городского совета 17 депутатов, а не 22, как было ранее.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря на сессии Житомирского городского совета отправили в отставку исполком совета. За такое решение на сессии проголосовали 32 депутатов из 36 присутствующих на сессии.

Инициаторами отставки исполкома Житомирского горсовета выступили депутаты от фракции «Батькивщина». Исполком отправили в отставку, поскольку депутаты недовольны его работой.