Арбузов рассказал о результатах переговоров в Брюсселе

Об этом заявил Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов в интервью на телеканале Euronews.

«Диалог конструктивный, сложный, откровенный. Но это тот диалог, на который мы рассчитывали. Я очень рад нашей встрече. Я думаю, обе стороны видят, куда двигаться и какая цель», - отметил он.

Первый-вице-премьер подчеркнул, что стратегической задачей нашей страны является евроинтеграция, и обе стороны работают над созданием дорожной карты, которая в скором времени и приведет к подписанию Соглашение об ассоциации с Европейским союзом: «Это рабочий документ, который мы разрабатываем, и который шаг за шагом будет характеризировать путь наших переговоров. Дорожная карта покажет в терминах, в графиках, в конкретных действиях, когда мы придем к подписанию».

По словам Сергея Арбузова, сейчас также ведутся активные переговоры с Международным валютным фондом о сроках и сумме кредита. «Что касается МВФ, то мы ведем переговоры о конкретной сумме, с конкретными сроками. В меморандуме мы обсуждаем сумму в 15 миллиардов. Переговоры продолжаются. Конечные цифры станут известны после того, как мы подпишем меморандум», - сказал он.

Первый вице-премьер уточнил, что на данный момент идет дискуссия о жестких требований МВФ по поводу повышения тарифов: «По поводу этого мы как раз дискутируем. Мы ищем, сближаем наши позиции в тарифной, бюджетной и монетарной политике».