Фюле не получал предложение о посредничестве в урегулировании кризиса в Украине

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом Фюле заявил журналистам после переговоров с первым вице-премьером украинского правительства Сергеем Арбузовым в Еврокомиссии.

«Ко мне не обращались с предложением о посредничестве. Будь бы такое обращение, я бы его рассмотрел в консультации с Верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон, если это помогло бы украинскому народу», - сказал господин Фюле.

«Весь фокус здесь заключается в том, чтобы все заинтересованные стороны дали заверения не только организовать ”круглый стол”, но и лично принять в нем участие. Чтобы были гарантии, что сила не будет применена против тех, кто участвует в демонстрациях, чтобы все арестованные были отпущены, а те, кто причастен к чрезмерному использованию силы были обнаружены и наказаны”,- сказал Фюле.

В четверг Европарламент принял резолюцию, в которой содержится обращение к руководителям ЕС создать миссию высокого уровня для посреднической миссии в Украине между властью, оппозицией и представителями гражданского общества и поисков путей налаживания диалога между ними.