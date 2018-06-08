«По законам военного времени»: с кухней Евромайдана стоять можно хоть до полноценного членства в ЕС (ФОТОРЕПОРТАЖ)

…На втором этаже происходит аккредитация, выдают документ – каждый день – новый талон. Такую систему безопасности объясняют тем, что могут быть провокации, а кухня Евромайдана – объект стратегический.

У входа нас встречает женщина, отвечающая за дезинфекцию и чистоту. Вместе с фототехникой мы проходим «обряд очищения», точнее, дезинфекции: руки обильно смазывают антисептиком, выдают маски на лицо, передники и специальные шапочки на голову. Только после всех «процедур» проход для нас открыт.

Окунувшись в этот кулинарный мир, ощущаешь себя в муравейнике и наблюдаешь неиссякаемую энергии людей, самоорганизовавшихся для нужного всем дела. На кухне – строжайшая дисциплина и порядок. Каждый «сотрудник» отвечает только за свой фронт работ. Все стерильно и безопасно, столы моются два раза в день, люди слажено работают в масках и перчатках.

Первая инстанция – прием продуктов, пожертвованных неравнодушными киевлянами. За это направление отвечает волонтер из Боярки Любовь Степановна, проработавшая 25 лет в СЭС. Благодаря своей трудовой биографии, женщина прекрасно разбирается в качестве продуктов, которые ей приносит охрана. Каждый пакет она принимает лично. Подозрительные, скоропортящиеся продукты, продукты без заводской маркировки – выбрасывает, объясняя это тем, что, раз нет даты производства – продукт может быть опасным. В основном, на нужды революционной кухни жертвуется консервация, колбасы, цитрусовые, чай, хлеб и кофе. «Еды очень много, сможем выдержать блокаду», - шутят активисты.

Главный «герой» кухни, вызывающий у всех восхищение – девушка-инвалид Лиза, приехавшая из небольшого городка Донецкой области — Дружковки. Эта хрупкая и беззащитная малышка от усталости валится с ног. И, хотя переутомление губительно для ее здоровья, работает до изнеможения.

На это у нее есть свои причины. Лиза приехала в столицу на заработки около двух месяцев назад. На Майдан пришла после решения правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС 24 ноября. Лиза – одна из тех жителей Донбасса, кто поддерживает европейских курс Украины и открыто об этом заявляет. На малой родине ее выбор, мягко говоря, многие не одобряют. Старший брат и родители против ЕС, близкая подруга перестала общаться, когда узнала, что Лиза – на Майдане. Но, несмотря на это, барышня не унывает и своих убеждений не меняет.

Во время необоснованно жестокого разгона мирного студенческого Майдана 30 ноября, Лиза чудом спаслась. По ее словам, благодаря студенту, который сумел вывести девушку из кольца «беркутни». Самым ужасным она называет чувство бессилия и невозможность помочь другим ребятам, которые в ту ночь стояли рядом с ней. От пережитого шока и несправедливости Лиза решила бросить остальные дела, остаться на главной площади страны и приносить пользу людям. И, несмотря на постоянный страх нового штурма, уходить не намерена до победы. Для нее Майдан теперь — главное дело.

Вадим Онищенко,

Фото – Владислав Мусиенко