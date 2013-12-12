Путин: Ни у кого не должно быть иллюзий о военном превосходстве над Россией

Россия никогда не допустит превосходства других стран в военной сфере и намерена развивать свою армию, а также создать глобальную систему разведки и целеуказания.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Владимир Путин сказал в ежегодном послании Федеральному собранию России.

«Ни у кого не должно быть иллюзий относительно возможности добиться военного превосходства над Россией. Мы этого никогда не допустим. Россия ответит на все эти вызовы: и политические, и технологические. Весь необходимый потенциал у нас для этого есть», - сказал Путин.

Он заявил, что в РФ прекрасно отдают отчёт в том, что система противоракетной обороны США только по названию является оборонительной, а на самом деле это существенная часть стратегического наступательного потенциала. Вызывает озабоченность и разработка новых систем вооружений, таких как ядерные взрывные устройства малой мощности, стратегические ракеты в неядерном исполнении, гиперзвуковые неядерные высокоточные системы, предназначенные для нанесения ударов в короткий промежуток времени и на большую дальность.

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По его словам, увеличение зарубежными странами потенциала стратегических высокоточных систем в неядерном исполнении в сочетании с наращиванием возможностей систем ПРО может свести на нет все ранее достигнутые договорённости в области ограничения и сокращения стратегических ядерных вооружений, привести к нарушению так называемого стратегического баланса сил.

«Кстати, именно иранская ядерная программа в своё время служила, пожалуй, главным аргументом развёртывания систем противоракетной обороны. Теперь что получается? Иранская ядерная проблема уходит, а система ПРО – остается. И не просто остается, а получает свое дальнейшее развитие», - подчеркнул он.

Путин заявил, что для дальнейшего усиления ядерной триады ведется разработка новых ракетных систем стратегического назначения наземного, морского и воздушного базирования. Также РФ продолжит укрепление ракетных войск стратегического назначения, строительство атомного подводного флота и начнет работу над перспективным комплексом дальней авиации.

«На очереди - формирование глобальной системы разведки. Чрезвычайно важная вещь – формирование глобальной системы разведки и целеуказания, которая будет работать в едином информационном пространстве и реальном масштабе времени в интересах Вооруженных сил Российской Федерации. Это связано и с укреплением нашей космической группировки», - сказал Президент РФ.