Всемирный конгресс украинцев возмущен действиями украинской власти

Об этом говорится в заявлении ВКУ.

"Такими действиями властные структуры Украины показали всему миру свое неуважение к основам демократии и прав и свобод человека и еще раз продемонстрировали пренебрежение к голосу украинского народа, который отстаивает свое право жить в европейской и демократической стране", - отмечают во Всемирном конгрессе украинцев.

"ВКУ решительно осуждает за это властные структуры Украины и призывает их немедленно прекратить грубые расправы над мирными демонстрантами. Вместе с этим ВКУ от имени более 20 миллионной украинской диаспоры выражает солидарность со всеми украинцами, которые сегодня стоят на Евромайданах Украины, и поддерживает их в борьбе за достойную жизнь", - заявил президент ВКУ Евгений Чолий.