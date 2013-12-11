К ночи отряд «афганцев» в лагере обороны Евромайдана вырастет втрое - Куницын

Об этом УНИАН сообщил народный депутат Украины, член фракции «Удар» Сергей Куницын, руководитель ветеранского штаба афганцев на Евромайдане.

По его словам, в ночь на 11 декабря отряд бывших воинов афганцев во время штурма Евромайдана составлял более 200 человек. Они сдерживали натиск спецназа милиции в одной из первых линий обороны.

Несколько человек получили серьезные ранения, двое были задержаны милицией, но позже были отпущены.

«Сегодня днем после того, как вся Украина увидела, что происходило на Майдане, мы получили сообщения практически из всех регионов страны о том, что десятки «афганцев», бывших солдат, сержантов, офицеров приняли решение ехать в Киев. Особенно после того, как руководство МВД сообщило, что не исключен новый штурм Майдана и Киевской мэрии. Штаб афганцев уже принял несколько десятков людей, а к сегодняшней ночи отряд вырастет втрое», - сказал Куницын.

Он подчеркнул, что задача бывших воинов Афганистана отстаивать право людей на мирные акции, защищать женщин и молодежь.

«Здесь на Майдане сегодня стоят люди из разных афганских ветеранских организаций. Мы приняли заявление о том, что поддерживаем требования Евромайдана и будем стоять живым щитом. Будем делать все возможное, чтобы не пролилась кровь людей», - заверил Куницын.