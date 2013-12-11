На Майдане сваркой монтируют оборонные ежи из арматуры (фото)

На Майдане Незалежности митингующие начинают укреплять баррикады ежами, которые сваривают из железных прутьев.

В эти минуты на улице Крещатик со стороны Европейской площади люди вставляют в снежные баррикады металлические штыри.

Как передает корреспондент УНИАН, также митингующие устанавливают еще одну баррикаду из мешков со снегом.

Площадь уже почти убрана от снега, чистят добровольцы, даже лестницу к подземному переходу на Крещатике. Также снег убирают по всей территории Евромайдана и вплоть до Киевской мэрии. На улице Крещатик устанавливают новые палатки.

Людей становится значительно больше. И они уже занимают почти весь Майдан Незалежности.

Напомним, в среду утром силы спецподразделений МВД оцепили центр Киева и начали вытеснять протестующих с центральной площади столицы Украины, а затем предприняли попытку штурма здания Киевской городской государственной администрации, используемого протестующими как место для ночевки. МВД назвало штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан. По мере того как киевляне начали массово выходить на центральную улицу города, бойцы МВД начали перегруппировку и, в конце концов, начали отводить колонны бойцов в «правительственный квартал».