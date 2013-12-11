Активисты Евромайдана укрепляют баррикады снегом

Как передает корреспондент УНИАН, снег поливают водой, чтобы он превратился в лед.

Границы баррикад со стороны Европейской площади значительно расширились по сравнению со с вчерашним днем.

Милиции почти нигде нет. Посты остались только на улице Грушевского, Садовой, Банковой — вблизи Администрации Президента, Верховной Рады и Кабинета министров. Людей с патриотической символикой очень много не только на самом Майдане, но и на прилегающих улицах.

Как сообщал УНИАН ранее, завтра в Киеве и Киевской области ночью и утром небольшой мокрый снег, слабый туман, слабый гололед, днем без осадков. Температура ночью по области 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°.