Активисты Евромайдана укрепляют баррикады снегом
Участники акции протеста убирают снег с Майдана Незалежности и сносят его к баррикадам, размещенным вокруг Майдана
Как передает корреспондент УНИАН, снег поливают водой, чтобы он превратился в лед.
Границы баррикад со стороны Европейской площади значительно расширились по сравнению со с вчерашним днем.
Милиции почти нигде нет. Посты остались только на улице Грушевского, Садовой, Банковой — вблизи Администрации Президента, Верховной Рады и Кабинета министров. Людей с патриотической символикой очень много не только на самом Майдане, но и на прилегающих улицах.
Как сообщал УНИАН ранее, завтра в Киеве и Киевской области ночью и утром небольшой мокрый снег, слабый туман, слабый гололед, днем без осадков. Температура ночью по области 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°.