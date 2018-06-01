Волков забьет кабана, Томенко уважит Президента, Пилипишин мечтает не проспать

Мы опросили политиков, как они будут праздновать Новый год. Владимир Яворивский уже заготовил мышей

Последние лет 10–15 у нас в семье сложилась традиция – праздновать Новый год дома. Мы верим в обычай – где встретишь Новый год, там тебе будет уютно, и ты будешь держаться этого места. Раньше праздновали в Киеве, на улице Олеся Гончара, в нашем писательском доме. Это празднование носило достаточно колоритный характер. Мы, писатели – я, Николай Жулинский, покойные уже Александр Лукьяненко и Владимир Дрозд переодевались, гримировались, одевали чулки на голову, придумывали какой-то сюжет и ходили по домам. Кто-то переодевался в Карла Маркса и носил под мышкой книжку “Капитал”, а мы собирали подписи за возобновление Коммунистической партии. Это, конечно, вызывало столько смеха. В другой раз мы организовали “группу врачей” и ходили по домам, измеряли “уровень таланта”. К величайшему сожалению, многие писатели отошли, кое-кто просто поменял квартиру. Теперь уже не с кем сделать такую команду – никому идти, а во-вторых, не к кому идти. Есть Лина Костенко, но она не всегда такое воспринимает...

В этом году будем встречать праздник на даче. Будут мои дети, внучка. Из Белой Церкви, наверное, приедут наши сваты. Это будет абсолютно семейный праздник. Жена очень хорошо готовит – потому кушанья будут на любой вкус. Часов до 4–5 будем сидеть за столом, забавляться, петь.

Прямо перед домом я посадил елку. Мы ее нарядим, я уже купил гирлянды, всяческие игрушки.

У нас семье заведено, что на Новый год мы дарим символические подарки – никаких дорогих. Могу признаться, что я уже накупил всевозможных мышек.

Александр Волков забьет кабана и подарит жене себя

Последние десять лет встречаю Новый год в семейном кругу, обязательно в присутствии родителей. Мой дом всегда открыт: стоит бутылка шампанского, виски, вино. И все мои друзья знают, что после поздравлений в своем семейном кругу они могут сесть в машину, подъехать ко мне и продолжить отмечать Новый год.

Традиционные кушанья – обязательно жареная рыба, запеченная ножка дикого кабанчика или олененок, хорошо шампанское... правда, я шампанское не пью, а пью хорошее вино. Думаю, в этом году я порадую семью блюдами из дичи. 28 декабря еду на закрытие охоты в Сумскую область и абсолютно уверен, что подстрелю небольшого кабанчика или оленя – это то, что любит моя семья.

Лучший подарок для жены – это я сам, и она этим пользуется вполне.

А вот моя дочка очень любит лошадок. Она сегодня ко мне прибежала в восемь утра перед тем, как идти в садик, и говорит: “Папе, а где мои “подарки”. Я ей подарил лошадку. Я посчитал – до Нового года осталось 8 дней, следовательно мне нужно 8 коней. Вот только что купил на Красноармейской в магазине игрушек и теперь ежедневно до Нового года она будет получать в подарок лошадку.

Я сам к подаркам отношусь достаточно спокойно. Для меня лучший подарок – когда ко мне домой приезжают мои друзья, чтобы разделить со мной праздник, съесть кусок дичи и выпить бокал вина. Обычно, на Новый год звонят по телефону все – и сегодняшние премьер-министры и вчерашние, во всяком случае – все, кого я уважаю и кого называю своими друзьями.

Ольга Герасимьюк мечтает о корове

Этот Новый год буду отмечать на Полтавщине, у мамы, в доме, где я родилась. Там соберется вся семья. На праздник мы все вместе наряжаем елку, пытаемся украсить ее не современными игрушками, а сделанными собственноручно – еще из нашего детства. Это нас когда-то учила делать наша бабушка. Нужно выпить из яйца через тоненькую дыру, проколотую иглой, все содержимое, а яичко разрисовать – глаза, красные щечки, улыбающийся рот. Сверху можно приклеить колпачок – будет клоун, что-то другое – ежик или свинка. Эти игрушки для меня самые дорогие. У нас на елке они будут и в этом году, а также будет снегурка, которую мама купила в детстве.

Мы любим готовить полтавские блюда, потому у нас обязательно будет студень из петуха с хреном.

Что буду дарить родным – не могу сказать. Вы же напишете – а они узнают... Мама, как правило, дарует теплые носки или тапки. Не потому, что она не может что-то другое купить, а потому, что я люблю получать это из ее рук. Также очень люблю, когда мне дарят коров. Я собираю коров – у меня весь дом в них: большие, маленькие, разрисованные, веселые. Есть даже корова с зонтиком и корова-самурай.

Виктор Пилипишин надеется не проспать праздник

Мы всегда празднуем Новый год дома. Иногда к нам приходят друзья. Конечно, будут трое моих детей. Младшей доченьке три года, а внученьке будет немного больше двух месяцев. Этот год я встречу в новом статусе – теперь уже деда: в первый раз буду праздновать с внучкой.

Оливье и шуба – традиционные блюда на нашем столе – это с детства. Я живу в частном доме и у нас хорошая печь, где в течение почти полсуток к празднику обязательно готовится поросенок или гусь.

Я делаю прагматичные подарки, заказы на этот Новый год до сих пор принимаю. Несколько раз было даже такое, что я вообще Новый год проспал...

Николай Томенко уважит Президента и выключит телевизор

В студенческо-аспирантский период новогодние праздники для нас были праздниками киевскими. После того, как зима стала уходить из Киева, мы пошли на компромисс и праздновали Новый год в Киеве, а затем числа первого-второго выезжали в горы, чтобы увидеть настоящую зиму, подыхать горным воздухом, приобщиться к зимним развлечениям: покататься на лыжах, на коньках. Но уже второй год подряд Новый год начинает напоминать общегородские соревнования по алкоголизму, и мы решили: пока культура отдыха не вернется в Киев, Новый год будем праздновать подальше от городов, в сельской местности. В этом году едем на зимний курорт на Буковину – пообщаться с природой, увидеть зиму.

В последнее время мы с друзьями пытаемся деидеологизировать Новый год и отойти от устоявшихся советских традиций, которые пропагандируются в новогоднюю ночь, – блюд и фильмов. Так долго жить прошлым неправильно. Нужно создавать собственные традиции. Видя, насколько “прогрессивным” оказывается телевидение в праздновании Нового года, обычно, мы почти не смотрим его, кроме обращения Президента как формального признака начала Нового года. Пытаемся предложить собственную версию отдыха – без телевизора.

Наш подарочный цикл больше связан со Святым Николаем. У нас был такой подход – приносить подарки должен Святой Николай, потому мы учили сына писать письма, а затем он их вывешивал за окно или клал на стол. Хотя дарить подарки желательно каждый день. Потому на Новый год возле елки для каждого тоже будет свой подарок.

Елена Бондаренко будет укреплять мужу пресс

На самом деле, традиций не так уже много, чтобы ими разбрасываться. Самое главное, когда становишься старше, и тем более имея такую тяжелую работу, – кроме, как в семье, ты больше нигде не хочешь встречать Новый год. Хотя раньше встречали в кругу друзей. Первого-второго числа обязательно посещаем родителей жа и моих родителей. Собираемся все вместе – с сестрами, братьями, племянниками за большим круглым столом. Обязательным блюдом является не салат оливье, а так называемая шуба. И второе, что должно быть на столе в обязательном порядке, – это мамин сметанник. Его любят и дети, и взрослые.

Я приучила всю семью, что не люблю сюрпризов и неожиданных подарков. Мы всегда договариваемся о том, кто кому что подарит. Имею в виду очень близких людей. В этом году я уже подарила мужу тренажер для укрепления пресса – именно такой, какой он попросил. Над своим подарком я еще думаю, но скорее всего он тоже будет связан со здоровьем, поддержкой формы. Ребенок сказал, что хочет сюрприз в этом году, потому мы ломаем голову – что же ей купить. Но, поскольку ребенок увлекается написанием романов и стихотворений еще с 5 лет, скорее всего это будут или какие-то оригинальные канцтовары, или набор детских книжек.

Юрий Костенко напьется красного вина

Как правило, новогодние праздники мы с семьей проводим на природе. Посещаем пещеры или горы. В Украине очень много пещер – в Тернопольской и Львовской областях, Крыму. В этом году все будет зависеть от того, как будет работать Верховная Рада. Ведь было такое, что принимали бюджет 31 декабря в 22.00. Как будет в этом году – неизвестно. Но я планирую поездку в горы, хочу покататься на лыжах.

Вопрос подарков в нашей семье выглядит кое в чем иначе, традиционный способ. Например, все мужчины считают, что цветы нужно дарить 8 марта. А Юрий Костенко считает, что нужно дарить цветы независимо от праздника. Так же с подарками. Мы дарим их не тогда, когда праздник, а когда я или жена получаем от этих подарков наибольшее наслаждение, когда хочется подарить, чтобы сделать близким что-то приятное. А на Новый год хочется праздника, а праздник – это несколько иное состояние души, чем подарок.

Я традиционно с женой пью красное сухое вино. Это то, что полезно для организма.

Михаил Чечетов ностальгирует по автомату

Новый год – это традиционный семейный праздник, потому я всегда праздную его с семьей. Всегда запекаем гуся. А вообще все блюда на столе – из украинской кухни.

Приезжают дети. Конечно, готовим подарки. Каждому дарим по интересам. Внученьке кладем под елку игрушки, дочери дарим что-то молодежное и зятю – тоже.

Было в моей жизни два года подряд (в 19 и 20 лет) самое романтичное празднование Нового года: я с автоматом в руках защищал южные рубежи нашей “могучей родины”. Вся страна празднует, а ты на ночью с автоматом на коне на границе государства. А когда тебе звонили по телефону родные, то, кроме поздравлений, слышал бой курантов, музыку, а сам понимал, что за твоей спиной мир, покой и безопасность всей страны. Что может быть романтичнее?

Опрашивала Анна Ященко