В МВД заявили, что митингующие бьют правоохранителей и забирают у них щиты и шлемы

05:07, 11 декабря 2013
Политика
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На Майдане Незалежности участники акции во главе с народными депутатами от оппозиции препятствуют представителям Государственной службы чрезвычайных ситуаций и работникам коммунальных служб во время выполнения ими постановления суда о разблокировании центра столицы.

Об этом заявляет Министерство внутренних дел на своем сайте.

"Нардепы призывают собравшихся на митинге граждан сопротивляться коммунальщикам и работникам Государственной службы чрезвычайных ситуаций, тем самым препятствуя им выполнять решение суда о разблокировании проезжей части улиц в районе Майдана Независимости", - говорится в сообщении.

Также в сообщении говорится, что народные депутаты и их помощники препятствуют подъезде коммунальной техники путем перекрытия своими автомобилями центральных улиц Киева .

"Продолжаются силовые противостояния митингующих с правоохранителями, во время которых работникам органов внутренних дел наносятся удары, у них вырываются средства индивидуальной обороны (щиты, противоударные шлемы и т.д.). По состоянию на 4 часов утра уже имеется информация о получении телесных повреждений 10-ю военнослужащими внутренних войск" , - заявили в пресс-службе ведомства.

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