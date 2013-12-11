В МВД заявили, что митингующие бьют правоохранителей и забирают у них щиты и шлемы
На Майдане Незалежности участники акции во главе с народными депутатами от оппозиции препятствуют представителям Государственной службы чрезвычайных ситуаций и работникам коммунальных служб во время выполнения ими постановления суда о разблокировании центра столицы.
Об этом заявляет Министерство внутренних дел на своем сайте.
"Нардепы призывают собравшихся на митинге граждан сопротивляться коммунальщикам и работникам Государственной службы чрезвычайных ситуаций, тем самым препятствуя им выполнять решение суда о разблокировании проезжей части улиц в районе Майдана Независимости", - говорится в сообщении.
Также в сообщении говорится, что народные депутаты и их помощники препятствуют подъезде коммунальной техники путем перекрытия своими автомобилями центральных улиц Киева .
"Продолжаются силовые противостояния митингующих с правоохранителями, во время которых работникам органов внутренних дел наносятся удары, у них вырываются средства индивидуальной обороны (щиты, противоударные шлемы и т.д.). По состоянию на 4 часов утра уже имеется информация о получении телесных повреждений 10-ю военнослужащими внутренних войск" , - заявили в пресс-службе ведомства.