"Регионал" пообещал в среду доложить о количестве освобожденных активистов

"Я могу завтра сделать запрос в Генпрокуратуру после того, как наш президент Украины Виктор Федорович Янукович сегодня сказал, что он даст поручение, чтобы некоторых освободили. Я утром готов завтра сделать свой запрос как народный депутат, и я дам полный завтра ответ, сколько человек освобождено", - пообещал "регионал" в эфире 5 канала, пишет Украинская правда.

Как известно, президент Виктор Янукович пообещал, что уже во вторник, 10 декабря, решат вопрос изменения меры пресечения для задержанных во время столкновений Евромайдана.

Прокуратура отреагировала на такое заявление, пообещав, что предложит судам изменить меру пресечения для некоторых арестованных участников Евромайдана.

В тот же день вечером суд арестовал на 2 месяца еще одного активиста Евромайдана.