Лукьянов договорился с оппозицией обсудить с ПР создание неформальных рабочих групп

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Штабе национального сопротивления после общения с оппозицией.

«Мы пообщались и пришли к выводу, что нужно искать пути решения этих вопросов», - сказал Лукьянов, однако он не пояснил, о каких именно вопросах идет речь.

Лукьянов высказал мнение, что пообщавшись депутаты, могли бы выработать приемлемые для руководителей и оппозиции решения.

На уточнение, каких собственно договоренностей достигли депутаты, Лукьянов сказал: «Мы договорились, что я пообщаюсь с народными депутатами из нашей фракции и с руководством фракции для того, чтобы мы начали создавать неформальные рабочие группы, чтобы мы искали путь к согласию и обходили конфликтные ситуации».