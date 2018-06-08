Вехи недели. Застенчивый Янукович, непотопляемый Азаров и нарастающий Евромайдан

Ожидания, связанные с затуханием акции протеста в центре столицы Украины, не оправдались. Поэтому вдвойне смешно смотреть телесюжеты по российским каналам, органически не способным воспринимать события на Майдане в объективном ключе. Надо сказать, что большинство украинских телеканалов дают весьма объективную картину происходящего в центре Киева. Поэтому и стране, и миру, известно, что центральная площадь украинской столицы уже привычно превратилась в революционный лагерь, над которым, кстати говоря, не властны лидеры оппозиционных фракций парламента. Хотя они ежедневно выступают с трибуны Майдана, это не означает, что оппозиционный триумвират полностью руководит протестной акцией.

В своей сфере ответственности официальные противники президента не сумели продемонстрировать выдающиеся успехи. Оппозиционные фракции и отдельные внефракционные депутаты отдали всего 186 голосов за отставку Кабинета министров Николая Азарова, недобрав 40 «штыков» для выдачи правительству «черной метки». Похоже, оппозиционеры всерьез поверили заявлениям Инны Богословской, выступившей с рассказом о разброде и шатаниях в рядах «регионалов», и практически не вели подготовительной работы с коллегами-парламентариями.

Но фракция «регионалов» не рассыпалась, подобно карточному домику, поэтому вернуться к вопросу отставки правительства парламент сможет не раньше февраля. Уволить Кабинет Министров до этого времени имеет право только президент.

Сами министры, даже глава министерства внутренних дел Виталий Захарченко, в отставку не собираются. Зато МВД и суды весьма энергично оказывают давление на участников манифестации на улице Банковой 1 декабря. Причем лидер «Братства» Дмитрий Корчинский, мелькавший в толпе провокаторов, был объявлен в розыск только после того, как дюжина демонстрантов была безапелляционно арестована Шевченковским судом на два месяца.

Премьер-министр Николай Азаров продолжает уверять иностранных дипломатов и журналистов, что в стране ничего экстраординарного не происходит, и основные претензии митингующих удовлетворены. Впрочем, улицы Киева дают основания усомниться в искренности премьера.

Виктор Янукович, в руках которого сосредоточена вся полнота власти в стране, продемонстрировал олимпийское спокойствие, отбыв, в разгар акций протеста, с трехдневным визитом в Китай. Действительно, в Пекине могли бы обидеться, если бы вояж был перенесен, поскольку в Поднебесной ценят приверженность традициям и церемониям. Но излучать уверенность у Виктора Федоровича получается не слишком удачно, его предварявшее визит телевизионное интервью не содержало ярких изюминок.

Подлил масла в огонь британский журналист Эдвард Лукас, сообщивший, со ссылкой на неназванные источники, о договоренностях, достигнутых Путиным и Януковичем во время остановки последнего в Сочи. Правдоподобность сообщения и общее общественное напряжение немало помогли оппозиционерам в мобилизации участников «марша миллиона». И хотя президентские пресс-службы в Москве и Киеве опровергли сообщение Лукаса (на котором он и сам не особо настаивал), неприятный осадок остался.

8 декабря оппозиция перешла от слов к более решительным действиям, расширив площадь протеста. Участники акции заблокировали правительственный квартал, а ее «вожди» дали Виктору Януковичу 48 часов на выполнение своих условий: освобождение незаконно задержанных протестующих, увольнение правительства и принятие санкций к сотрудникам милиции, превысившим свои полномочия 30 ноября и 1 декабря. Представители «Свободы», под шумок, свалили памятник Ленину на Бессарабке, что напоминало не политическую акцию, а провокацию. Глава государства предпочитает не реагировать публично на выпады оппонентов, но провел переговоры по телефону с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу.

В сложившейся ситуации, единственно адекватным выходом является диалог для достижения компромисса. Очевидно, что резкие движения любой из сторон политического конфликта могут иметь тяжелые последствия для спокойствия и территориальной целостности Украины. Будет досадно, если незамеченным останется заявление трех экс-президентов нашей страны, поддержавших евроинтеграцию, осудивших силовые действия и призвавших сесть за стол переговоров. Кравчук, Кучма и Ющенко могли бы стать модераторами диалога между властью и оппозицией. Конечно, в том случае, если одна из сторон не побоится показаться слабой, инициировав его.

Евгений Магда