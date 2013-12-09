Милиция уже задерживает людей за снос памятника Ленину - УДАР

По его словам, милиция задерживает тех, кто просто стоял рядом и выражал свое негативное отношение к режиму Сталина - Ленина, пишет Украинская правда.

"Сейчас же этих людей и тех, кто просто отковыривал камни с памятника задерживают " , - цитирует его пресс - служба партии.

"Представители милиции находились в это время (во время сноса - ред.) возле памятника Щорсу. Кроме того, место происшествия не было ограждено, и это не сделано до сих пор", - подчеркнул народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря группа молодых людей в масках уничтожила памятник Владимиру Ленину на бульваре Тараса Шевченко. Памятник был установлен в 1946 и охранялся государством.

Между тем оппозиция заявила, что не принимала никакого решения по памятнику вождю мирового пролетариата.

«Никакого решения по памятнику Ленина не принималось в Штабе национального сопротивления. Этот вопрос вообще не обсуждался», - подчеркнул лидер партии «УДАР» Виталий Кличко.

Лидер ВО ”Свобода” Олег Тягнибок назвал « бессмысленным самоубийством» свержения памятника Ленину в Киеве.

В свою очередь лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк в комментарии журналистам отмети: ”Я думаю, что Ленин упал от зависти. Знаете почему? Он сделал одну революцию, а Янукович две”.