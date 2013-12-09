УГО опровергает причастность своего сотрудника к провоцированию милиции

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УГО, текст которого передан УНИАН.

«Управление государственной охраны Украины официально заявляет, что военнослужащие государственного правоохранительного органа специального предназначенной соблюдают требования законодательства и воинских уставов, выполняя служебные обязанности по охране учреждения центральных органов государственной власти и обеспечения безопасности должностных лиц Украины» , - отметили в УГО.

В Управлении государственной охраны обратились к редакторам средств массовой информации «внимательнее относиться к материалам своих авторов с тем , чтобы не допускать искажения фактов и досадных ошибок при информировании общественности».

«Управление государственной охраны Украины призывает всех граждан Украины не препятствовать нормальному функционированию органов государственной власти Украины и не нарушать общественный порядок», - подчеркивается в сообщении УДО.

Как сообщал УНИАН, сегодня участники Народного вече задержали сотрудника УГО, который, по их информации, совершал провокационные действия в отношении сотрудников милиции на улице Липской.

Во время задержания у мужчины обнаружили удостоверение капитана УГО, а также изъяли табельное оружие. К нему подошли народные депутаты, которые продемонстрировали всем удостоверение задержанного , подтверждающиее, что он является струдником УГО.

По информации митингующих, задержанный также проводил видеосъемку своего конфликта с милиционерами.

Митингующие заявили , что для документирования действий работника УГО был вызван наряд милиции, который доставил его в Печерский райотдел.

Позже милиция заявила , что ни оружия , ни удостоверение сотрудника УГО у него не было, правда потом уточнила, что же удостоверение есть, и оно настоящее.