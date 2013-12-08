МВД: Наличие оружия у задержанного евромайдоновцами мужчины не подтверждается

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве.

«Мужчина , которого активисты приняли за вооруженного провокатора по удостоверению УГО, доставили в Печерское райуправление милиции. Информация о том, что он является сотрудником УГО и был с пистолетом, ничем не подтверждается», - отметили в ОСО.

Позже в главке милиции уточнили, что оружия у задержанного активистами УДОшников действительно не было, но удостоверение, указывающее на его принадлежность к управлению Госохраны, действительно есть, и оно настоящее. При этом в ОСО опровергли информацию отдельных СМИ , что правоохранитель был нетрезв.

«Другие обстоятельства инцидента продолжают выяснять», - отметили в столичном главке милиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня участники Народного веча задержали работника УГО, который, по их информации, совершал провокационные действия в отношении сотрудников милиции на улице Липской.

Во время задержания у мужчины обнаружили удостоверение капитана УГО , а также изъяли табельное оружие. К ним подошли народные депутаты, которые продемонстрировали всем удостоверение задержанного, подтверждающее, что он является работником УГО.

По информации митингующих, задержанный также проводил видеосъемку своего конфликта с милиционерами. Митингующие заявили, что для документирования действий работника УГО был вызван наряд милиции.