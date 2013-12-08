Попов поблагодарил коммунальщиков за чистоту и порядок в центре Киева

Об этом сообщает пресс - служба КГГА.

"Сегодня Киев переживает непростые времена. Привычный быт и ритм городской жизни затруднен массовыми акциями, происходящих в центре Киева. Большое скопление людей создает чрезмерную нагрузку на все системы жизнедеятельности территориальной общины. Но и при этих обстоятельствах в дома подается тепло, горячая и холодная вода , убираются дворы и улицы, вывозится мусор, работает коммунальный транспорт, системы образования и здравоохранения. Это заслуга работников коммунальных, социальных, медицинских и других служб города, которые в сложных условиях добросовестно выполняют свои служебные обязанности. От имени городской власти, от имени всех киевлян благодарю вас за ваш труд для жителей и гостей города", - сказал Александр Попов.

Особую благодарность глава города выразил работникам социальных служб Киева за то , "что в эти сложные времена они не оставляют один на один людей, которые постоянно требуют внимания и помощи".

"Даже у пенсионеров с ограниченными возможностями, проживающих в районе Крещатика, каждый день есть свежий хлеб и другие продукты первой необходимости. Предоставляются и другие социальные услуги. Самоотверженно работают наши медики, учителя, работники детских дошкольных учреждений ", - отметил Александр Попов.