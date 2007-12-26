”Самый коммуникабельный политик года” завтра будет уволен

Начальник ГУ МВД Украины во Львовской области генерал-майор милиции Михаил ЦИМБАЛЮК занял первое место в номинации "Самый коммуникабельный политик года" в опросе, результаты которого презентовали сегодня во Львове.

По результатам опроса, наименее коммуникабельными политиками Львовской области признаны городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ, прокурор Львовской области Анатолий ПРИШКО и председатель Львовской ОГА Петр ОЛИЙНЫК.

Экспертами во время проведения опроса были 36 львовских политологов, журналистов и общественных деятелей, каждый из которых в каждой номинации мог назвать только три фамилии.

Вместе с тем, как сообщил корреспонденту УНИАН источник в МВД Украины, уже в четверг, 27 декабря, “самый коммуникабельный политик года” во Львовской области М.ЦИМБАЛЮК будет освобожден от должности. По информации источника, 27 декабря министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО лично представит нового руководителя милиции Львовской области - им станет генерал-майор милиции Василий ПИСНЫЙ.

Сам генерал-майор М.ЦИМБАЛЮК так прокомментировал сегодня на брифинге эту информацию: “Я был вчера в Министерстве внутренних дел Украины и имел разговор с министром Юрием ЛУЦЕНКО. Он предложил мне работу, в том числе, и в МВД, и в некоторых регионах Украины. Сейчас я определяюсь”.

43-летний М.Цимбалюк в 2000 г. – заместитель начальника тернопольской областной милиции, в 2002-м – начальник УМВД Ровенской области. В июле 2004 года его назначили председателем Тернопольской ОГА, откуда освободили после оранжевой революции. В 2006-м - начальник Департамента Криминальной милиции по делам несовершеннолетних МВД Украины. Львовскую милицию возглавлял с января этого года.