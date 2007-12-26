Тимошенко знает только один способ сотрудничать с Партией регионов
00:03, 26 декабря 2007Политика
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Об этом она заявила после встречи с Януковичем
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО исключает возможность создания альянса Партии регионов и БЮТ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам после завершения встречи с лидером оппозици Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
«Такого союза категоричсеки не может быть, потому что сегодня Партия регионов и наша политическая сила идеологически разные. Я не думаю, что наша команда готова отступить от своих программных принципов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
При этом премьер-министр назвала возможным сотрудничество БЮТ с Партией регионов исключительно как с оппозицией.
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