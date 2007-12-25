Янукович с Тимошенко в кулуарах Рады «фыркнули» друг на друга

Премьер-министр Юлия Тимошенко исключает совместную работу в коалиции Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов. Об этом Тимошенко сказала на брифинге в Верховной Раде после встречи с лидером ПР Виктором Януковичем.

Тимошенко подчеркнула, что БЮТ и ПР имеют разные идеологии, и допустила возможность сотрудничества БЮТ и ПР исключительно как сотрудничество власти с оппозицией, сообщает Обком.

«Я не думаю, что БЮТ готов отступить от своих принципов... Наше сотрудничество с Партией регионов возможно исключительно как сотрудничество с оппозицией», - сказала премьер-министр.

В ходе встречи Виктор Янукович заявил, что те вопросы, которые будут у оппозиции к власти, будут иметь принципиальный характер. Он подчеркнул, что в Украине необходимо создать институт оппозиции.

«Если оппозиция будет эффективно работать, то власть будет выигрывать. И тут, на мой взгляд, у нас общая цель», - сказал Виктор Янукович, обращаясь к Юлии Тимошенко. Об этом сообщает сайт Партии регионов.

Виктор Янукович также заявил, что его политическая сила не будет поддерживать программу правительства «в том виде, в котором она есть». Он отметил, что в эту программу должны быть включены требования оппозиции, в частности, программа реформ, которую подготовила Партия регионов.