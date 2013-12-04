Госсекретарь США призвал украинскую власть прислушиваться к мнению народа

Как сообщили УНИАН в Посольстве США в Украине, об этом он заявил в своем выступлении перед прессой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 3 декабря.

«Мы, как и наши европейские друзья, считаем, что народ Украины должен иметь право на возможность свободно выражать свое мнение, без насилия, и что руководство Украины должно прислушиваться к нему», - отметил Керри.

«Мощная демонстрация поддержки Европы в городах по всей Украине действительно была просто невероятна. Люди самых разных слоев говорят вслух о своих очень реальных и очень глубоких стремлениях, и мы призываем украинское правительство прислушаться к голосам своего народа, который хочет жить в условиях свободы, открытых возможностей и процветания», - добавил он.

По словам Керри, «это действительно то, в чем народ Украины должен разобраться со своим руководством, и руководство должно прислушаться к мнению людей и работать с людьми».

При этом он призвал все стороны вести себя мирно, ведь насилию не должно быть места в современном европейском государстве, а также - работать вместе: «Мы считаем, что это, на самом деле, та цель, на которую должны работать все в Украине, работать вместе, чтобы вернуть Украину на путь европейской интеграции и экономического здоровья. И мы надеемся, что это может состояться как можно скорее», - сказал Керри.

Он заметил, что очень мощно показали себя люди, которые хотели быть связаны с Европой и которые возлагали большие надежды на то, что их стремления будут реализованы с помощью этой ассоциации. «И мы стоим по стороне подавляющего большинства украинцев, которые хотят видеть это будущее для своей страны, и мы высоко ценим то, что ЕС держит двери открытыми для этого», - подчеркнул Госсекретарь США.

В то же время он отметил: «Европа и друзья Европы – все отказываются ввязываться в открытую, и нам кажется, неуместную, войну ценовых предложений по отношению к выбору, который может быть, или может не быть сделан. И в этом выборе, очевидно, нужно отличать выбор, сделанный руководством, от выбора, который делается народом. И именно поэтому люди в Украине выходят на невероятные по численности демонстрации, потому что господин Янукович, очевидно, принял свое личное решение, а люди с этим решением не согласны».

«Мы очень твердо убеждены, что они должны сами сделать свой выбор. Они должны быть в состоянии решить, к кому они хотят присоединяться, без перебивающих друг друга ценовых предложений будь то на личном уровне, или на национальном, а скорее, на основе доступных им преимуществ и жизни, которая с этим приходит, и тех прав и возможностей, к которым они хотели бы иметь возможность обратиться», - добавил Керри.

Также он подчеркнул, что США внимательно следят за ситуацией в Украине, и что заместитель Государственного секретаря Виктория Нуланд отправится туда 4 декабря, к ней присоединятся другие министры, которые прибудут в Украину для встреч.

«Я лично поеду в Молдову с целью поддержки европейского выбора этой страны. И я с нетерпением ожидаю визита в Украину, когда она тоже вернется на путь европейской интеграции и экономической ответственности. И мы говорили очень четко о нашем желании увидеть, что народу Украины удалось заставить своих руководителей выполнять его стремление – мирным путем, без насилия, которому не должно быть места в современном европейском государстве», - отметил Госсекретарь США.

Как сообщал УНИАН, еще в октябре Керри планировал посетить Киев, однако 22 ноября - через день после заявления Украины о паузе в подготовке к ассоциации с ЕС - Госдепартамент объявил, что визит Керри не состоится в связи с напряженным графиком.