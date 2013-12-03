Перед тем, как поехать в Раду, Азаров встречался с российским вице-премьером

"По итогам посещения предприятий Николаева, Запорожья, Днепропетровска и Киева встретился с премьером Азаровым. Затем он уехал в Раду", - сообщил Рогозин в своем Твиттере.

Двумя часами ранее он написал: "Над Киевом безоблачное небо..." (намек на фразу "Над всей Испанией безоблачное небо", которая считается паролем-сигналом к началу гражданской войны в Испании в 1936 году - УНИАН)

Напомним, сегодня после массовых акций протеста в Раде на голосование вынесли вопрос о недоверии Кабмину, которое парламент провалил.