Перед тем, как поехать в Раду, Азаров встречался с российским вице-премьером
13:51, 03 декабря 2013Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров встретился с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным перед тем, как поехал в Раду
Азаров успел встретиться с российским вице-премьером
"По итогам посещения предприятий Николаева, Запорожья, Днепропетровска и Киева встретился с премьером Азаровым. Затем он уехал в Раду", - сообщил Рогозин в своем Твиттере.
Двумя часами ранее он написал: "Над Киевом безоблачное небо..." (намек на фразу "Над всей Испанией безоблачное небо", которая считается паролем-сигналом к началу гражданской войны в Испании в 1936 году - УНИАН)
Напомним, сегодня после массовых акций протеста в Раде на голосование вынесли вопрос о недоверии Кабмину, которое парламент провалил.
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