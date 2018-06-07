Вехи недели. Непреклонный Янукович, разогнанный Майдан и зима национальной надежды

Как минимум, первый раунд боя за подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС проигран. О негативных последствиях сказано много, о заинтересованности Евросоюза свидетельствует тот факт, что переговоры с Украиной шли буквально до самой церемонии подписания документов в ходе саммита «Восточного партнерства». Железобетонная позиция президента, по всей видимости, опиралась на некие «аргументы» Владимира Путина, которые вряд ли просыпятся манной небесной на 45 миллионов украинцев, но оказались достаточными для руководства нашей страны. В Кремле не скрывают своей радости от достигнутого успеха, но отказ (пусть и временный) Украины от сближения с ЕС спровоцировал развитие событий, крайне неприятный для государства в центре Европы.

Ранним утром 30 ноября спецподразделения милиции разогнали Евромайдан, на котором не было ни партийных знамен, ни народных депутатов, а только несколько сотен активистов и студентов. Жестокость правоохранителей не была ничем оправдана. К сожалению, лидеры оппозиции нашли в себе силы «прорваться» только в телевизионный эфир программы Савика Шустера, но не организовали эффективную защиту Евромайдана. Президент выразил свое возмущение случившимся в субботу, но уже в воскресенье возмущение граждан выплеснулось на улицы. Похоже, отставкой с поста руководителя столичного УВД Валерия Коряка и извинениями министра МВД Виталия Захарченко ситуацию нейтрализовать не удастся.

Сколько людей вышли в первый день зимы на улицы Киева – доподлинно неизвестно. Очевидно лишь то, что их было намного больше, чем 24 ноября, когда оппозиция созывала митинг в поддержку евроинтеграции, на который пришли более 100 тысяч человек. В очередную годовщину референдума о независимости, сотни тысяч граждан Украины вышли на главную улицу столицы за себя, а не за политиков, называющих себя лидерами оппозиции. Те оказались неспособными предложить огромному человеческому морю правильное направление движения.

Захват КГГА и Дома профсоюзов претендуют на статус символических действий, а не реальных шагов. Впрочем, в рядах активистов, подготовленных к развитию ситуации, все же оказалось несколько политиков, которые пытались не допустить столкновения между правоохранителями и протестующими.

На улице Банковой, у президентской администрации, где в тот день не было и быть не могло Виктора Януковича, группа провокаторов с помощью грейдера пыталась пробить заслон милиционеров. Очевидно, в Украине снова появился спрос на профессиональных провокаторов, которых некоторые доверчивые журналисты считают «творческими личностями». Ответные действия «Беркута» не страдали избытком адекватности: доставалось и виновным, и невиноватым, и журналистам.

Интересно развивается ситуация во власти. По неподтвержденной пока информации, Сергей Левочкин решил уйти в отставку с поста главы президентской администрации. Несколько депутатов-«регионалов» заявили о намерении выйти из рядов фракции партии власти, но это решение будет иметь значение только в том случае, если желающих сменить свою политическую прописку будет 30-40 человек. Сомневаюсь, что всегда подыгрывавшие партии власти коммунисты будут голосовать за проевропейские решения Верховной Рады.

Способность власти и оппозиции пойти на компромисс, понятный согражданам по всей стране и воспринимаемый ими, выглядит сегодня главным условием сохранения суверенитета Украины и ее территориальной целостности. Наша страна переживает очередной кризис, пытаясь догнать в своем развитии государства Центральной Европы, в которых реформы прошли еще в начале 90-х годов.

Евгений Магда