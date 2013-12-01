Азаров объяснил, почему проект бюджета-2014 до сих пор не готов
21:51, 01 декабря 2013Политика
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Проект госбюджета на 2014 год еще не подготовлен, поскольку пока не ясно, какой будет цена газа, закупаемого у Российской Федерации.
Азаров: пока не ясно, какой будет цена российского газа
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью телеканалу «Интер», отвечая на вопрос, понятно ли, какой будет цена газа, и почему нет проекта госбюджета.
«Нет (не понятна – УНИАН), поэтому и бюджета еще нет», - сказал Азаров.
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