Азаров объяснил, почему проект бюджета-2014 до сих пор не готов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью телеканалу «Интер», отвечая на вопрос, понятно ли, какой будет цена газа, и почему нет проекта госбюджета.

«Нет (не понятна – УНИАН), поэтому и бюджета еще нет», - сказал Азаров.