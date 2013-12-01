В оппозиции заявляют, что Майдан - это бессрочная общественная приемная нардепов
20:56, 01 декабря 2013Политика
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Лидеры оппозиции Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Виталий Кличко заявляют, что Майдан Незалежности - это бессрочная общественная приемная народных депутатов
Майдан Незалежности, 1 декабря 2013 / Фото: пресс-служба УДАР
Как сообщил сегодня на брифинге в Киеве лидер ВО «Свобода», «мы направили официальную телеграмму на имя председателя КГГА Александра Попова, в которой сообщаем, что группа народных депутатов начинает на Майдане Незалежности бессрочный прием граждан. «Фамилии этих депутатов также есть на тот случай, если у кого-то будут возникать вопросы», - добавил Тягнибок.
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