Несколько милиционеров из охраны Администрации Президента увезла «скорая помощь»

Как передает корреспондент УНИАН, отъезду карет «скорой помощи» пытались помешать участники акции протеста, которых на данный момент со стороны Лютеранской насчитывается более сотни.

Они кричали, что вывоз сотрудников милиции на «скорой помощи» является провокацией.

Точное число пострадавших милиционеров установить невозможно, но по неофициальной информации, их около 9 человек.

По словам сотрудников милиции, которые сопровождали пострадавших, их коллеги получили травмы из-за того, что в них бросали кирпичи.

Вместе с тем, некоторые сотрудники милиции, которых увезла «скорая помощь» очень тяжело передвигались, предположительно из-за того, что они надышались газом.

Одного из получивших травму увезли с Лютеранской на частном автомобиле, который его коллеги остановили для транспортировки в больницу.

Вместе с тем, как сообщили УНИАН в ОСО УМВД Украины в г. Киеве, в результате столкновений митингующих возле АП уже госпитализированы 15 правоохранителей.

«Сколько всего получили травмы, пока сказать трудно, - отметили в ОСО.-Госпитализированные правоохранители получили различные телесные повреждения - черепно-мозговые травмы, отравления газом, повреждения конечностей».

Как сообщал УНИАН, около полутысячи молодых людей спортивного телосложения прорвали кордон милиции и имитировали захват Администрации Президента.

Они вели себя довольно агрессивно. Журналисты, находящиеся на месте происшествия, отмечают, что провокаторы выкрикивают лозунги на украинском, а разговаривают между собой на русском языке.

Они бросали в спецназ различные предметы, включая камни и «коктейли Молотова». Кроме того, молодые люди демонстрируют хороее владение навыками противодействия бойцам силовых структур и знают их тактику поведения.