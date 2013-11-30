Азаров: Сейчас главное - создать экономический рост и подписать Соглашение с ЕС

Самый главный вопрос, который стоит сегодня перед правительством, – заложить в экономике такие стимулы, которые позволят выйти на устойчивый ее экономический рост, и подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в интервью телеканалу «1+1».

«Сейчас подчеркиваю, самый главный вопрос – заложить в экономике такие стимулы, которые позволят выйти на устойчивый ее экономический рост. Мы открываем свой рынок для громадного конкурентного рынка Европейского Союза. Кто в таком открытом рынке побеждает? Кто лучше сейчас подготовлен: ЕС или Украина? ЕС, конечно. Значит должны быть компенсаторы нам какие-то предложены»,- отметил Азаров.

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Премьер подчеркнул, что время, когда подпишут Соглашение об ассоциации, будет зависеть «от нас и наших партнеров».

«На саммите в декларации (в заключительной декларации, принятой по итогам Вильнюсского саммита «Восточного партнерства» - УНИАН) сказано совершенно четко, что и ЕС, и Украина заинтересованы как можно скорее подписать это Соглашение», - добавил глава правительства.

Как известно, 29 ноября, в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.

В ночь на 30 ноября в Киеве «беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. Правительства стран ЕС и США осудили применение силы к мирным гражданам.