На Майдане Незалежности находится около полутора тысяч сторонников евроинтеграции

Как передает корреспондент УНИАН, ровно в 10.00 митингующие спели Гимн Украины.

Целое утро они следят за новостями из Вильнюса, где сейчас проходит саммит «Восточного партнерства» и находится руководство Украины.

После того, как со сцены объявили, что саммит в Вильнюсе завершился провалом для Украины, митингующие начали свистеть и скандировать: «Позор!».

На данный момент ситуация спокойная. Стоит отметить, что представителей правоохранительных органов на Майдане Незалежности — незначительное количество. На Майдане по-прежнему дежурит карета «скорой помощи», действует палатка, где митингующим раздают горячий чай и кофе с бутербродами, и по-прежнему они греются возле бочек с огнем.

Сегодня в 19.00 на Майдане Незалежности запланировано проведение вече. Дальнейший план действий участники акции согласовывают.

Напомним, 21 ноября, когда правительство Украины приняло распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в Украине начались массовые акции протеста и митинги.