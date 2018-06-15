Евромайдан: без политиков было бы лучше

Время и место мобилизации для протестных настроений было обозначено заранее: воскресенье, 24 ноября, парк Шевченко, полдень. Собственно, еще за полтора часа до времени «Ч» в парке и вокруг него бурлили народные массы.

Впрочем, еще на подходе к парку, неприятно поражало обилие партийной символики. Так, на пересечении улиц Горького и Льва Толстого собрались сторонники «Батькивщины», улицу Владимирскую перед «красным» корпусом Университета Шевченко оккупировала «Свобода», ближе к бульвару Шевченко сгруппировался УДАР. Более того, партийные флаги «Батькивщины» были густо «приправлены» плакатами с уже изрядно поднадоевшими лозунгами «Юле-волю». А на фоне этого партийного «великолепия» как-то терялись энтузиасты, не пожалевшие собственных средств на покупку флага ЕС.

Это, к слову, разочаровывало не только автора этих строк. «Обещали же, что не будет партийных флагов, - сетовала девчушка лет двадцати, обозначившая свое личное движение в ЕС двумя флагами на щеках – ЕС и Украины – вместо румян. – А мы вот сами себе Европу нарисовали».

«Мы пришли поддержать президента», - заявила УНИАН старушка в сиреневом берете и желто-голубой ленточкой на рукаве. Немое удивление корреспондента УНИАН развеяла ее подружка с бумажным еврофлажком: «Да, мы поддерживаем президента как человека, который сегодня может подписать соглашение с Европой».

Как бы там ни было, количество людей, вышедших на улицу «За европейскую Украину» приятно удивляло. Накануне оппозицию, буквально, зациклило на цифре 100 тысяч. Пожалуй, столько и было. Но не в парке Шевченко, а вообще в центре столицы: на Крещатике, Майдане, Европейской площади, части улиц Грушевского и Владимирском спуске…

Пожалуй, таких масштабных протестных акций в Киеве не было девять лет. И, как бы ни пыталась оппозиция «под шумок» возглавить протест, не вышло.

Пока «лидеры» выступали у памятника Кобзарю, броуновское движение митингующих, не дожидаясь «отмашки» стало формироваться в две колонны – по обеим сторонам бульвара Шевченко – и двигаться в направлении Бессарабской площади. Здесь же и произошла первая неприятность. У памятника Ленину участники митинга разнесли агитационную палатку коммунистов. К счастью, ни мраморный монумент, ни несколько десятков охраняющих его «Беркутовцев», не пострадали.

Несколькими сотнями метров далее, уже на Крещатике, организованная колонна организации УНСО флегматично продолжала шествовать к Европейской площади.

- Ребята, а вы почему коммунистов не громите? – поинтересовался УНИАН.

- Там и без нас есть кому, - ответили парни в камуфляже и проследовали по своему маршруту.

Этих ребят, как и десятки тысяч других участников евромайдана, центральная площадь страны встречала аплодисментами и патриотическими песнями «Океана Эльзы», гремящими из динамиков.

А на Европейской площади, где была установлена сцена и куда к часу дня пришли все участники акции, начали вещать политики. И, увы, «лидеры» и народные депутаты парламентского меньшинства, изрядно потрепали то «чувство локтя», которое украинцы, вышедшие на площадь, почувствовали снова впервые за 9 лет.

Во-первых, их растерянные речи, организованные по принципу маргинальных, популистских собраний а-ля «Вставай, Украина!», не способны были «зажечь» даже ветеранов Майдана-2004. Во-вторых, все выступления изрядно перемежались клише: «Банду – геть», «политические репрессии» и «злочинний режим». А предсказуемые и уже набившие украинцам оскомину призывы к импичментам и отставкам, учитывая, что народ вышел на улицу вовсе не из-за этого, публике уже встали поперек горла – люди начали потихоньку разбредаться. Кто-то отправился по домам, кто-то – просто переместился с Европейской площади на Майдан. «Если кто забыл, то мы ведь вышли не «подтанцовывать» за Юлю и не против Вити, а за ЕС! Они, правда, думают, что этими призывами могут заставить президента подписать соглашение?» - поинтересовалась одна участница акции у своей подруги. Вопрос остался без ответа. Но девчонки обещали вернуться, когда со сцены уйдут политики и начнется обещанный концерт.

Тем временем на сцене «лидеры» озвучивали обязательную в подобных оппозиционных «ритуалах» резолюцию народного вече. К слову, ее текст, похоже, впервые слышали не только люди на площади и журналисты, но и большинство оппозиционеров. Впрочем, ничего нового политики не смогли предложить украинцам. Стандартный набор требований сводился к: отставке правительства за предательство национальных интересов, проведению накануне саммита Восточного партнерства в Вильнюсе внеочередного заседания Верховной Рады, чтобы принять необходимые евроинтеграционные законы, а, если парламент откажется голосовать, – инициированию роспуска Верховной Рады и проведению внеочередных парламентских выборов. Кроме того, оппозиционеры взывали к народу с просьбой заставить главу государства отменить решение правительства о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС, а, если он откажется, добиваться его импичмента.

Грубо говоря, оппозиционные политики почему-то решили, что люди, вышедшие на улицу в поддержку ассоциации с ЕС, вдруг возьмут и сделают за депутатов всю их работу. Ведь не стоит напоминать, что именно эти депутаты в апреле текущего года уже выносили в сессионный зал вопрос об отставке Кабмина. И не следует подсчитывать, сколько голосов не хватило для результативного голосования. И не будем тыкать пальцем, депутаты от каких политических сил «прогуляли» это историческое заседание Верховной Рады…

Более-менее разумно выглядело решение участников акции обратиться к руководителям Европейского Союза, главам государств и правительств всех 28 стран его членов с призывом не закрывать двери Украине в Европу. А до этого момента – «обеспечить координацию действий оппозиции, общественности и всех украинских проевропейских сил, провести мобилизацию всех партий, общественных организаций и граждан, которые выступают за европейскую интеграцию Украины, для проведения акций протеста до победы».

Впрочем, апофеозом оппозиционного абсурда стал к собравшимся «аккуратно прогуляться» по кварталу: улица Грушевского, улица Садовая, улица Банковая, где расположены здания правительства, Верховной Рады и Администрации Президента. Кому нужна эта «прогулка» и зачем дергать людей для проверки админзданий, в которых в воскресенье «никого нет дома» - объяснять никто не стал. Но, как и в любой толпе, среди участников акции нашлись «горячие головы», готовые размяться. И уже через триста метров вверх от Европейской площади по улице Грушевского стало понятно – «прогулка» не будет мирной.

У здания Кабинета министров уже были мобилизованы неизвестные спортивной наружности. Да и «Беркут» был наготове. Полетели дымовые шашки, правоохранители применили слезоточивый газ. К слову, никто из лидеров оппозиции его не нюхнул. Пиариться политики пришли «на камеры», когда дым от шашек и газовые пары уже разнесло ветром по Мариинскому парку.

***

Вечером, когда на сцене Европейской площади не осталось «лидеров», у входа в метро на Майдане две студентки держали плакаты и скандировали: «Будьте з нами на Майдані!». На их призыв трудно было не откликнуться.

А ближе к полуночи «Беркут» сделал первые попытки разогнать митингующих…

В сухом остатке – украинцы впервые с 2004 года так массово вышли на улицы, при этом, люди отстаивали не политических лидеров, не выступали «за» одного или «против» другого, а продемонстрировали, что они хотят в ЕС. Да, с одной стороны, классического Майдана с блокированием Кабмина и АП не случилось, палатки не заполонили Крещатик, а удерживать площади, практически, некому. Но это и не было целью.

С другой – благодаря евромайдану власть получила дополнительные аргументы для повышения ставок на переговорах с РФ и ЕС. А оппозиция – возможность начать выполнять свои обещания. Первое из которых – блокирование работы правительства и требование его отставки.

В этой ситуации евроциники и евроскептики скажут: народ использовали для массовки. Но, пожалуй, каждый второй, кто был сегодня на Майдане и Европейской площади, подтвердит: не идти было нельзя. Да, массовкой быть отвратительно. Но сидеть дома – еще и стыдно.

Татьяна Урбанская