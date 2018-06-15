Украинский интерес. Разворот в Киеве, напряженность в Брюсселе и триумф в Москве

Хотя 20 ноября на саммите глав правительств СНГ Николай Азаров утверждал, что подготовка к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС идет полным ходом, уже на следующий день украинское правительство издало распоряжение о приостановке этого процесса. Решение выглядит не только юридически шатким, но и политически показательным: Украина демонстрирует, что обещанной на сегодня Евросоюзом финансовой помощи недостаточно для решения проблем, которые могут возникнуть у страны в случае закрытия российского рынка. Да и договориться с МВФ Киеву пока не удалось. Николай Янович активно сыпет цифрами и утверждает, что решение исключительно тактическое, но жизненно важное для национальной безопасности страны. Его заместитель Юрий Бойко пообещал, что ситуация станет предметом обсуждения на СНБО.

Виктор Янукович встретил решение правительства в Вене, где находился с рабочим визитом. Сторонники евроинтеграции полагают, что главу государства подставил премьер, до этого 3,5 года не проявлявший даже минимальных политических амбиций, реалисты придерживаются мнения, что Виктор Федорович использовал правительство для активизации торга с Россией и Европейским Союзом. Игра стоит свеч, на кону и потенциал Украины, и политический комфорт действующего главы государства. Янукович продолжает демонстрировать уверенность в неизменности европейского выбора нашей страны, и успел пожаловаться коллеге из Литвы Дале Грибаускайте на давление и шантаж со стороны России. Похоже, в Вене продолжились непубличные консультации Януковича с европейскими политиками.

О шантаже говорит (как ни странно) Владимир Путин. Любопытно, что практически синхронно с обнародованием распоряжения украинского Кабмина о развороте в сторону РФ российский президент заверил, что вовсе не против подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Вот если бы Украина сближалась с НАТО – тогда Владимир Владимирович рассердился бы. Путин полагает, что все уже забыли, как Москва не без участия Парижа и Берлина сорвала подписание Плана по достижению членства в Альянсе. При этом уже на следующий день Путин обвинил Европейский Союз в шантаже Украины с угрозой проведения массовых акций. Похоже, хозяин Кремля никак не может оценить значение «оранжевой» революции для жизни страны, которую в Москве то называют стратегическим партнером, то поливают грязью с экранов государственного ТВ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров был куда более откровенным. По его мнению, РФ не давит на страны «Восточного партнерства, а лишь «дружески им советует» оценивать риски сближения с ЕС. «Мистер Нет» российской дипломатии обвинил европейских коллег в активной закулисной деятельности, при этом подчеркнув, что сама Россия работает исключительно на авансцене.

Европейский Союз проглотил горькую пилюлю от Киева с фирменным спокойствием. Побывавший в начале недели в украинской столице Штефан Фюле заверил, что двери для подписания Соглашения об ассоциации открыты, как только Украина будет готова. Виктора Януковича ждут на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе. В сдержанных заявлениях европейских политиков теплится надежда на успешное разрешение кризиса, поскольку без подписания Соглашения об ассоциации с Украиной встреча в литовской столице может стать демонстрацией неудачной евроинтеграционной политики Европейского Союза. Сегодня политики Старого Света могут пожалеть, что слишком увлеклись борьбой за освобождение Юлии Тимошенко, которая выразила готовность обратиться к лидерам ЕС с просьбой подписать Соглашение об ассоциации без требования ее немедленного освобождения.

На фоне европейских виражей внешней политики Украины отошла в тень продолжающаяся эпопея вокруг достижения договоренностей со Словакией о реверсе российского газа, длящаяся не первый месяц. Здесь не обходится без руки Кремля. Не получил надлежащей оценки и визит в Киев президента Азербайджана Ильхама Алиева. Следует напомнить, что Украина имеет неплохие шансы на усиление влияния на постсоветском пространстве, конечно, в том случае, если не окажется в кильватере внешней политики Кремля.

Евгений МАГДА