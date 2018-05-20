Политолог Фесенко: То, что произошло сегодня – и есть план «Б» Януковича

Информационное пространство разорвала бомба – Кабинет министров принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Правительство инициирует создание трехсторонней комиссии – ЕС, Украина, РФ – «для решения вопросов торгово-экономических отношений». И, что интересно, синхронно с заявлением Кабмина о новом формате переговоров о готовности к ним России заявил президент РФ Владимир Путин. Между тем, в этот же момент, глава украинского государства Виктор Янукович, находясь с визитом в Австрии, в который раз повторил свой тезис о том, что альтернативы европейской интеграции для нашей страны нет.

И если это «несовпадение» остается пока загадкой, то решение правительства «заморозить» евроинтеграцию пояснил вице-премьер Юрий Бойко. Про его словам, Кабмин выполняет задачу, поставленную президентом. Переговоры об ассоциации будут приостановлены до тех пор, пока не будет прояснен вопрос предоставления ЕС компенсаций потерь Украины, которые могут возникнуть от снижения торговли с РФ, а также странами СНГ в случае подписания Киевом соглашения с ЕС (кстати, Азаров поручил профильным ведомствам срочно подготовить документы о свободной торговле в рамках СНГ).

При этом, Бойко отметил, что решение правительства не является результатом переговоров премьер-министров Украины и России 20 ноября, а было принято в результате анализа торговых отношений между Украиной и Россией за последний месяц.

Отличилась евроинтеграционным пылом и Верховная Рада – ни один из шести законопроектов, которые разрешили бы экс-премьеру Юлии Тимошенко отбыть на лечение за границу, что является одним из основных условий ЕС для подписания соглашения об ассоциации, в четверг не был принят. Как результат всех пессимистических новостей из Украины, комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Стефан Фюле, который во второй половине дня должен был вылететь в Киев для поиска компромисса по вопросам, которые остаются нерешенными, отложил визит.

За разъяснением происходящего УНИАН обратился к политологу Владимиру Фесенко.

- Что вообще произошло?

- То, что произошло сегодня – по совокупности событий, в том числе и в отношении Тимошенко, плюс заявление Путина, которое было сделано одновременно с анонсированием инициативы Кабмина по поводу переговоров в трехстороннем формате – действительно, принципиальная вещь. Судя по всему, это и есть план «Б» Януковича.

- Что означает план «Б»?

- План «А» - подписать соглашение с ЕС, но только вопрос, на каких условиях. План «Б», в данном случае, - Янукович нашел выход, то есть, выбрал наименьшее из зол. Идти на подписание соглашения с Евросоюзом, рискуя серьезной экономической войной с Россией перед президентскими выборами, судя по всему, для Януковича – неприемлемый вариант. Он долго думал, как этого избежать, и, видимо, понял, что избежать не удастся. Поэтому, нашел компромисс: не ссориться окончательно с Западом – ведь никто полностью не отказывается от евроинтеграции, речь идет об откладывании этого вопроса на определенное время. Или, и это немаловажно, идея останется на столе переговоров, только теперь – в трехстороннем формате. Все абсолютно по-славянски – третий нашелся. Им будет Россия. Но, самый главный вопрос для Януковича – помириться с Россией, подключив ее к европейской игре. Понятно, что результата никакого в ближайшие годы ожидать не стоит, но, в данном случае, основной результат для Януковича – что перед президентскими выборами у него не будет рисков противостояния с Россией. Это для него – меньшее из зол, приемлемый, неконфликтный формат компромисса или баланс интересов и с Западом, и с Россией.

- Чем можно объяснить асинхронность заявлений украинской власти – в Австрии Янукович говорит о неизменном европейском курсе Украины, а в Киеве Кабмин заявляет о приостановлении работы над соглашением с ЕС?

- Это – тактика. Распоряжение Кабмина не могло появиться без высшего политического повеления. Скорее всего, этот компромиссный вариант появился на последней, или предпоследней, встрече Януковича с Путиным. А сегодня он просто был озвучен. Относительно того, почему в Австрии Янукович говорит о евроинтеграции Украины: да потому, что он – в Австрии, и говорит то, что хотят слышать европейцы. Игра-то идет. Причем, на двух направлениях. Еще раз подчеркну: главная задача – не ссориться с Европой и помириться с Россией. В этом и суть разыгранной комбинации.

- Ассоциированное членство Украины в Евросоюзе может отсрочиться на неопределенное время?

- Почему на неопределенное? Все зависит от того, как сложится ситуация на президентских выборах. Если победит оппозиция, то она подпишет соглашение с ЕС, но на Рижском саммите «Восточного партнерства» в 2015 году.

- А если победит Янукович?

- А если Янукович, то тогда вариант подписания в 2015 году соглашения с ЕС все равно остается. Ведь речь не идет о вступлении в Таможенный союз, об отказе от европейской интеграции. Евроинтеграция просто отодвигается на некий период времени. По большому счету, в перспективе, Украине, так или иначе, – и это отвечает интересам не только Януковича, но и государства – надо искать взаимоприемлемый формат Зоны свободной торговли и с Европейским союзом, и с Россией. Другое дело, что теперь, конечно, мы будем младшим партнером трехсторонних переговоров.

- Евросоюз забудет обиду на срыв подписания соглашения и согласится на продолжение переговоров в трехстороннем формате?

- Европейский союз не сразу отреагирует на эту идею, что вполне прогнозируемо. Он будет разочарован и обижен на Януковича, но, в конечном итоге, европейцам тоже нужно будет искать некие варианты. Скорее всего, до президентских выборов будут идти вялотекущие консультации: с чем едят эту идею, как ее можно организовать и реализовать, чем все может закончиться. Понятно, что на выходе может быть только вариант зоны трехсторонней торговли, но такое решение может быть только в среднесрочной перспективе. Если Украина договаривалась о соглашении с ЕС около пяти лет, то в трехстороннем режиме переговоры будут идти не меньше. Но это зависит от Януковича.

- Вы уже сказали, что речь сейчас не идет о вступлении Украины в Таможенный союз. Но это – сейчас, а, в целом, вариант – реален?

- Кто знает? Вдруг через год или два договорятся Виктор Федорович и Владимир Владимирович. И тогда вместо трехстороннего формата переговоры будут вестись между ЕС и Таможенным союзом о зоне свободной торговли.

- Уже не раз власти высказывали озабоченность о том, что ЕС молчит по поводу компенсации Украине потерь от разрыва отношений с Россией на фоне подписания соглашения с ЕС. А что могла предложить Россия за смену Киевом вектора интеграции?

- Думаю, в этом вопросе главное – экономический фактор, то есть, экономическая мотивация. Задача-минимум, которую уже решил Янукович, - не будет потерь от противостояния с Россией, а они уже есть. Экономическая отдача от зоны свободной торговли с ЕС станет ощутима не раньше, чем через три года. То есть, одна задача решена.

Еще возможные преференции от России – пересмотр газового соглашения и льготный кредит. Но тут не будет быстрых решений, потому что и дешевый газ, и льготный кредит Янукович, скорее всего, может получить только в обмен на вступление в Таможенный союз. Пока он к этому не готов.

- Судя по последним экономическим новостям, у России сейчас «свободных» денег нет…

- Может, наскребут немножко для «старого друга», вернувшегося в постсоветское пространство. Получение льготного кредита очень важно для Януковича перед президентскими выборами, так как это живые деньги, которые могут работать на социальные программы. Но, по поводу того, есть ли деньги у России, действительно, есть большие сомнения. И все же, пока Янукович решил для себя задачу-минимум, а что будет с задачей-максимум – покажет время.

Нана Черная