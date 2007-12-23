Тимошенко предлагает семьям погибших на шахте им.Засядько звонить в любое время
16:24, 23 декабря 2007Политика
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Премьер назвала номер
Кабинет министров Украины создает «горячую линию» для сбора информации о проблемах семей пострадавших и погибших горняков во время аварии на шахте им.Засядько. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в Донецке во время встречи с семьями погибших и пострадавших шахтеров.
Как передает корреспондент УНИАН, глава правительство сообщила, что этим телефонам смогут звонить все, у кого будут возникать проблемы.
«Вы сможете с нами общаться, звонить и сообщать нам всю информацию», - подчеркнула премьер-министр.
Ю.ТИМОШЕНКО назвала телефоны «горячей линии» : (044) 256 –72-04, 256 –72-11, 256-72 10.
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