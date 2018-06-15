День Свободы или разочарования

В 2004-м году оранжевая команда сутками не сходила со сцены, требуя от власти перемен и обещая народу новую страну. Но следующие пять лет для этой команды стали провальными. Да, Майдан победил, власть сменилась, но новой страны не построили, «бандитам – тюрьмы» – не обеспечили, коррупцию – только преумножили, между собой – перегрызлись...

К концу каденции, на президентских выборах 2010 года, Виктор Ющенко получил лишь 5,45% поддержки избирателей. Его заклятая соратница, Юлия Тимошенко, вскоре вовсе оказалась за решеткой. Остальных «распорошило» по городам и весям: кто-то повторил судьбу Юлии Владимировны, кто-то, скрываясь от ряда уголовных дел, получил политическое убежище за рубежом, кто-то приспособился и продолжает вкушать тяжелый оппозиционный хлеб, а кто-то поменял политическую окраску и неплохо себя чувствует в новой, бело-голубой, команде.

При этом, бывшие соратники в один голос заверяют: в Майдане нисколько не разочаровались. Глобальным разочарованием для всех стал лишь Виктор Ющенко. Кроме того, все «полевые командиры» считают, что и сегодня Украина не утратила тот дух свободы, который витал на главной площади страны в 2004 году. А провальные вече оппозиции связывают с сегодняшней неготовностью украинцев последовать за кем-либо.

Показательно то, что УНИАН попытался опросить на предмет постреволюционной ностальгии почти всех полевых командиров Майдана – Юрия Луценко, Владимира Филенко, Николая Томенко, Евгения Червоненко, Тараса Стецькива (всего их было 7). Однако, говорить на тему событий девятилетней давности захотели не все.

Евгений Червоненко, в 2004 году — народный депутат от «Нашей Украины», по совместительству — начальник охраны Виктора Ющенко и координатор службы безопасности коалиции «Сила народа»:

Да, за 9 лет у меня отношение изменилось и к противникам, и к соратникам. Хотя, в целом, я противников в 2004 году не воспринимал как врагов. Это были политические противники, было понимание, что все борются за власть, финансы, свое видение страны...

Во времена Майдана, несмотря на то, что мои служебные обязанности подразумевали постоянный конфликт, я не дал линчевать Шуфрича на бульваре Леси Украинки под Центризбиркомом (Нестор Шуфрич в 2004 году был представителем кандидата в президенты Виктора Януковича в Центральной избирательной комиссии, — УНИАН), не дал расправиться с Ахметовым. В целом, по прошествии времени, я думал, что бывшие противники станут умнее. Но и в своей команде я сильно разочарован. Сегодня действия оппозиции сильно пахнут финансовыми интересами. Мы в 2004 году были другими. Мы хотели видеть Украину европейской страной, не торгуясь. Тогда мы упустили европейский шанс, но будет гораздо хуже, если упустим его сегодня.

Что касается разочарования в Викторе Ющенко – оно есть, но я не хочу судить. На тот момент он был единственно возможной фигурой... Его погубило расхождение слов и поступков, какая-то исконная украинская лень. Несмотря на то, что Ющенко дал возможность Украине почувствовать, что такое демократия, он был слишком мягок и разменивался на мелочи. Украинцы ждали от него, что сказал «А» - говори и «Б». В нынешней власти, к примеру, я эту последовательность вижу.

Поэтому не удивительно и разочарование народа. Любая власть должна понимать: украинцы могут простить многое, но не прощают обман. Народ был обманут в своих ожиданиях, когда «цари» - Ющенко и Тимошенко – стали выносить свои проблемы на публику. А сегодня на это разочарование накладывается еще и социально-экономическая ситуация, которая хуже, чем в 2004 году.

Власть сегодня никак не определится, идти Украине в ЕС или в ТС, а нужно просто посмотреть на Беларусь, после чего прислушаться к мнению народа. Более 60% населения понимают, что Украине необходима ассоциация с ЕС, что это – перспективы для каждого. И не нужно рассказывать, что Украина никуда не должна интегрироваться. Это было бы возможно, если бы у страны был мощный экономический потенциал, а у нас такого нет.

Не выглядит убедительной и оппозиция. Им следует положить на весы все, объяснить народу, зачем это нужно и выйти на улицы ради этого. Останавливаться нельзя. Украина – как гонщик на «Формуле-1»: либо едешь, либо размажет об отбойник.

Украинцы прекрасно понимают: движение в ЕС для страны – расставание с «совком», от которого мы все устали. И к людям нужно обратиться с понятным призывом: объединиться всем, выйти без политических лозунгов и сказать «Мы хотим в Евросоюз». Даже не ради себя, ради наших детей. Это – самое важное сегодня. Не стоит также надеяться на низкий протестный потенциал украинцев, который наблюдается сегодня. Разочарование народа и предыдущей, и теперешней властью может выйти из-под контроля и закончиться катастрофой. Уже есть признаки – те же протесты против силовиков, которые стали субъектами бизнеса, штурмы правоохранительных органов… Меня волнует, что в этой стране возможна Врадиевка. Дух Майдана в людях не пропал и может проявиться неожиданно резко. Да, есть некоторый страх и недоверие, поэтому народ выглядит пассивным, но политикам стоит лучше изучать историю. В 2004 году расчет Медведчука (в 2004 году – глава Администрации Президента, – УНИАН) состоял в том, что украинцы не поднимутся. А чем все закончилось, мы все знаем. Просто, народ у нас долго запрягает, но, если поднимется, будет беда, взрыв. Но, самое опасное для всех – даже не новый Майдан. Самое опасное, если в Качановской колонии или в больнице что-то случится с Тимошенко. Вспомните, когда был убит Гонгадзе, мы были в шаге от НАТО. Сегодня мы в шаге от ЕС. И, не дай Бог, что-то произойдет с Тимошенко, для страны это будет трагедией. На месте сегодняшней власти я упаковал бы ее аккуратно и отдал бы иностранным врачам, пусть лечится за границей под присмотром европейцев. Очень хотел бы, чтобы решение было найдено и Тимошенко бы отпустили. Владимир Филенко, в 2004-м — народный депутат от «Нашей Украины»: Главными действующими лицами Майдана были украинские граждане, поэтому я о своем участии в тех событиях ни в коем случае не жалею. А в политиках, конечно, есть разочарование. Мое мнение относительно бывших противников за 9 лет не изменилось. Считаю, что, в целом, они стали хуже, особенно, когда пришли к власти. Это какое-то бесконтрольное правление и уничтожение… Что касается соратников, наибольшее разочарование – это Виктор Ющенко. Именно поэтому мы с единомышленниками сегодня анализируем уроки Майдана. И я могу сказать, что одной из ошибок стал тот факт, что голосовали мы не умом, а сердцем. А этого для успешной политики – мало.

Еще одной ошибкой было то, что в 2004 году у оранжевой команды не было программы. Да и самой команды, сплоченной, единой, не было. Поэтому, через девять лет после тех событий мы уже приходим к тому, что, прежде, чем звать украинцев на еще один Майдан, необходимо совместно наработать реальную программу реформ, необходимых Украине. Ведь у общества нет доверия к политикам.

Очевидно, что граждане переживают постмайданное разочарование. Духа свободы Майдана сейчас не ощущает никто, но это вовсе не означает, что люди совсем потеряли интерес бороться за свободу и свои права. К слову, в ближайшие дни у украинцев появится возможность проверить себя на совместные действия относительно выбора собственного будущего. Оппозиция призывает выйти и поддержать Евромайдан. Люди должны отозваться на этот призыв. Я в это верю и на это надеюсь. Но как будет – посмотрим в воскресенье.

Николай Томенко, в 2004 году – народный депутат от «Нашей Украины», руководил сценой на главной площади страны, за что получил неформальное прозвище «диджей» Майдана:

Сегодня не так важно, разочаровался ли я в соратниках или поменял мнение о противниках. Принципиально важно другое: украинское общество разочаровалось в политике, в целом, и в оппозиции, в частности. И это – самая большая проблема, о которой стоит говорить.

При этом, совершенно не важно, что я или другие бывшие соратники думаем о президенте Викторе Ющенко и как оцениваем его перспективы. Свое слово по этому поводу еще на президентских выборах 2010 года сказали граждане. И этого достаточно.

Украинское общество нельзя недооценивать, даже если оно сегодня выглядит более пассивным, по сравнению с 2004 годом. На самом деле тогда, после фальсификаций выборов со стороны власти во втором туре, многие в оппозиции даже не надеялись на адекватную реакцию общества. Поэтому, я считаю, что общественный протест вполне возможен и в 2015 году (но только по результатам второго тура голосования). Если общество увидит, что между первым и вторым туром произойдут определенные манипуляции с волеизъявлением украинцев, то вполне вероятен реальный протест. К тому же, этот протест, очевидно, будет намного жестче, конфликтнее, будет неконтролируемым и непредсказуемым.

В этом контексте власти следует понимать, что, несмотря на монополизацию медийного, финансового и других ресурсов в стране, если на президентских выборах будут фальсификации, то стихийный народный протест может закончиться непредсказуемо.

А чтобы этого избежать, нам (оппозиции, – УНИАН) нужно сегодня заниматься не поисками лидера, который вывел бы людей на Майдан, а проводить с народом просветительскую, разъяснительную работу. Нужно надеяться не на лидера, а на общество. Потому что главным двигателем Майдана-2004, как, собственно, и возможного Майдана-2015 – может быть только общество. Политикам нужно отводить роль помощника и координатора, не более.

Кроме того, возможный общественно-политический протест в 2015 году будет основан на идеологии жесткого противостояния, даже, я бы сказал, политической мести общества за хамство и пренебрежение, которое нынешние чиновники и правоохранители демонстрируют по отношению к гражданам. Поэтому, на мой взгляд, в смысле – это, скорее, может быть «Майдан ПРОТИВ» нынешней власти, чем «Майдан ЗА» свободу и демократию, как это было 9 лет назад.

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Каждый год, 22 ноября, в годовщину начала Оранжевой революции на Майдане, политики от оппозиции пытаются если не поднять украинцев на новое восстание, то хотя бы напомнить им о себе и тех событиях, ставших в 2004-м году их звездным часом. И каждый год продолжат недоумевать по поводу отсутствия народной поддержки подобных акций и сокрушаться пассивности украинцев. При этом, оппозиционеров совершенно не смущает тот факт, что их собственная активность сводится лишь к озвучиванию затертых популистских лозунгов, от которых народ просто устал.

В этой связи, девятая годовщина начала Оранжевой революции на Майдане, похоже, станет повторением прошлогоднего провала оппозиции по организации «праздничных выходов» на улицы. Тем более, что общественные организации намерены устроить «историческую реконструкцию» Майдана образца 2004 года в пятницу, 22 ноября, а лидеры крупнейших оппозиционных партий призывают выйти на Евромайдан в воскресенье, 24 ноября.

Татьяна Урбанская