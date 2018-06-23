Коалиция свершилась, если, конечно, до вторника не передумают

Ну вот и свершилось… Если, конечно, наш политикум до вторника не передумает. Мало ли что бывает, когда обговаривают столь трепетные вещи, как кандидатуры премьера, спикера, министров… Юлия Владимировна в Верховной Раде сегодня объявила о создании демократической коалиции. Объявила после первого перерыва, каковых сегодня за полдня было то ли четыре, то ли пять. И что грустно - не было ощущения праздника, как во время первого назначения Тимошенко премьером, не было избытка депутатских симпатий. А если и было ощущение победы, то уж очень вымученной, очень неуверенной и с весьма сомнительной перспективой.

Как можно верить в успех создающегося правительства, если уже в первый день оглашения коалиции в кулуарах союзники продолжали ехидничать в адрес друг друга. Один из новых глашатаев фракции БЮТ Александр Ковтуненко хитро говорил: «Порошенко – спикер… Наконец-то мы увидели, кто на самом деле стоит за фракцией «Наша Украина»… Или, например, в адрес БЮТ: «Коалиция создавалась долго, потому, что «Нашей Укрине» постоянно приходилось сдерживать неуемную энергию некоторых персон из БЮТ». Журналисты иногда сами провоцировали такие ответы, но, когда на вопрос, хорошим ли спикером будет Порошенко, Александр Мороз ответил: «Время покажет», - запоминался не дипломатичный ответ, а его глубоко ироничная улыбка.

Тех, кто испуганно говорил: Тимошенко – премьер, стране – конец, - мягко успокаивали «нашеукраинцы»: ну вы же понимаете, премьер работает без утвержденной программы, а значит, без годичного иммунитета. Программой премьера будет коалиционный договор, в котором прописаны все ориентиры, все параметры социально-экономического развития, основы внутренней и внешней политики. Неисполнение коалиционного договора может привести к выходу одной из политических сил из состава коалиции, последующую отставку правительства и в итоге - формирование новой коалиции, деликатно намекали «нашеукранцы». В переводе на человеческий язык это значит, что в любой момент Юлию Владимировну можно отправить в отставку.

Трудно было понять, все-таки по какому принципу совершалось распределение портфелей. Пропорциональному? Или с учетом пожеланий, как утверждали некоторые депутаты. Данные представителей разных фракций по количеству портфелей для той или иной политической силы отличались. По-прежнему неизвестно, останется ли на своем посту глава МИДа, входящий в квоту Президента, но уже почти не вызывает сомнений, что Юрий Луценко и дальше будет возглавлять МВД. Окончательную кадровую ясность депутаты пообещали внести в следующий вторник.

Члены Партии регионов в кулуарах с осведомленным видом предсказывали дефолт и объясняли, что еще вчера вечером Президент планировал подписать коалицию с «Регионами», но, дескать, нажал Запад, а Президент - человек очень несвободный. Раиса Богатырева, мчась по кулуарам, зловеще произнесла: а где они голоса возьмут – интересно?

Про «Регионы», кстати, ходят интересные слухи. Что якобы доны дали денег сорока людям из демфракций, чтобы те не писали заявлений о вступлении в большинство. Демократы деньги, мол, взяли, но обязательства нарушили и заявление в коалиционное большинство написали. И что потом якобы «Регионы» зажимали по углам в туалетах продавшихся коалициантов с требованием отозвать подписи.

Основания для такого слуха дал скандалец, возникший в Раде. Когда уже подписи были собраны, Партия регионов объявила, что они ненастоящие, подделанные, что нескольких депутатов в зале просто нет. Был объявлен перерыв, после которого Тимошенко сообщила, что в отдел кадров ворвалась группа депутатов из «Регионов» и перепутала там все бумаги. «Регионалы» вели себя очень неубедительно, называли имена депутатов, якобы отсутствующих в зале и потому не подписавшихся, а мнимые отсутствующие оказывались очень даже присутствующими и просили не спекулировать.

Со стороны нардепа-«регионала» Ярослава Сухого последовало высказывание про экс-губернатора Запорожья Алексея Кучеренко, ныне депутата фракции «Наша Украина», которого Кучма, уходя, якобы «забрал с собой как главную свою неудачу», а защитники Алексея Кучеренко, в свою очередь, отвечали, что «кое-кто из «регионалов» раньше к Кучеренко на поклон приползал, а теперь грязью поливает».

Рассмешил сессионный зал Владимир Стретович. Искусно имитируя манеру и картавинку вождя мирового пролетариата, Стретович объявил: «Товарищи, свершилась великая революция, произошла победа рабоче-крестьянского класса…» Зал сначала опешил, потом разразился смехом, а Стретович, уже перейдя на украинский язык, объявил, персонально обращаясь к выступавшим ранее коммунистам: «Все, демократическая коалиция создана. И хорошо, что она создана, и хорошо, что есть сильная оппозиция, которая требует проверить подлинность подписей депутатов и которая будет контролировать каждый шаг власти. И давайте прекращать политические провокации и начинать работать.

Демократическая коалиция 240 голосами проголосовала за постановление о продолжении сессии во вторник.

Лана Самохвалова