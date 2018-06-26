«Черный» четверг для евроинтеграции Украины

Текущая пленарная неделя Верховной Рады — последняя перед саммитом Восточного партнерства в Вильнюсе, на котором Украина планирует подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. В ближайшие два дня, украинские парламентарии должны поставить точку во всех проблемных вопросах. Впрочем, судя по заявлениям представителей разных политических сил, четверг, когда Верховной Раде необходимо окончательно определиться с голосованием за евроинтеграционные законы, вполне может стать «черным».

ЕС не хочет откладывать ассоциацию с Украиной

Тактика по затягиванию времени в принятии решений может принести свои плоды. Иногда даже положительные. Но не в случае с принятием евроинтеграционных законов, необходимых для подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

Несколькими неделями ранее время «Ч» для Украины было назначено на 18 ноября — день, когда на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел обсуждалась подготовка к саммиту Восточного партнерства. Однако события минувшей недели, в частности, внеочередное заседание Верховной Рады, на котором украинские парламентарии не воспользовались последним шансом принять три евроинтеграционных законопроекта (о прокуратуре, о внесении изменений в избирательное законодательство и о лечении заключенных за рубежом), внесли в этот план свои коррективы. Вечером 13 ноября, после упомянутого заседания, наблюдательная миссия Европарламента в составе экс-президента Польши Александра Квасьневского и экс-президента Европарламента Пэта Кокса отчиталась о подготовке Украины к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, но была продлена до саммита в Вильнюсе (28 ноября). А дипломаты выразили надежду, что Верховная Рада примет необходимые документы, максимум, 19 ноября.

В этой связи не удивительно, что Совет ЕС в понедельник, 18 ноября, не принял никакого решения относительно подписания Соглашения об ассоциации с Украиной. «Было предсказуемо, что мы не примем никакого решения... И я могу подтвердить, что никакого решения принято не было. Это хорошо, потому что нет и негативного решения, двери остаются открытыми», - заявил министр иностранных дел Литвы (председательствующей в ЕС) Линас Линкявичюс.

При этом он выразил надежду, что заседание Верховной Рады во вторник, 19 ноября, будет результативным. По его словам, украинцы должны выполнить необходимые условия, «они это обещали сделать».

Выполнения Украиной обещаний ждут даже заядлые скептики украинской евроинтеграции, в частности, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. «Я неоднократно предупреждал украинскою власть, чтобы не оставляли все на последнюю минуту. К сожалению, именно так и случилось», - посетовал он.

Впрочем, по его словам, несмотря на «неуверенность ситуации», Вильнюсский саммит для Украины все еще может стать историческим.

Отечественные эксперты склонны считать, что Соглашение с Украиной Европа подпишет, даже несмотря на нежелание украинских политиков выполнять все взятые на себя обязательства. «Ключевым, в действительности, является лишь вопрос Тимошенко, который хоть как-то нужно решить на этой неделе. Но, даже в случае провала голосования по законопроекту о лечении за границей, вероятность подписания Соглашения об ассоциации — высока», - рассказал УНИАН директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД Сергей Пархоменко.

Впрочем, после саммита в Вильнюсе более важным вопросом станет уже не подписание Соглашения, а его ратификация, которая может тянуться годами.

В то же время, один из важных партнеров Украины в вопросе евроинтеграции — Германия — похоже, разочаровалась в желаниях Киева даже подписывать документ. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в понедельник на внеочередном заседании Бундестага, заявила: «Пока не видно, чтобы Украина была готова создать предпосылки для возможного подписания».

А точки над «i» расставил министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле, по словам которого, «решение дела экс-премьера Юлии Тимошенко» - ключ к движению Украины в Евросоюз. «Мы хотим подписать Соглашение об ассоциации, но для этого нужно, чтобы Украина выполнила все условия, и это включает в себя прекращение так называемого выборочного правосудия. Вот почему дело Юлии Тимошенко является важным, как ключевое дело», - сказал он, выступая в Брюсселе во время Совета ЕС.

Парламентское «проклятие» имени Тимошенко

Собственно, решение «вопроса Тимошенко» украинские парламентарии застопорили не сегодня. Сначала народные депутаты вовсе не вносили никаких соответствующих законодательных инициатив, потом появилось сразу несколько законопроектов, разделивших Верховную Раду на два противоборствующих лагеря, еще позже было принято решение создать рабочую группу по наработке общего документа, который устраивал бы всех...

В результате, оппозиция внесла пятый законопроект о лечении осужденных за рубежом (с поправками от Партии регионов) и заявила, что, если парламент 19 ноября не готов рассматривать этот вариант, то и остальные четыре проекта законов не должны выноситься в сессионный зал. Главным аргументом представителей парламентского меньшинства в этом вопросе стал тот факт, что последний оппозиционный законопроект одобрен научно-экспертным управлением Верховной Рады.

В частности, документом предусматривается возможность перерыва в отбывании наказания на период лечения за рубежом, что, по мнению народных депутатов, позволит каждому заключенному воспользоваться своим правом на лечение. При этом осужденный, нуждающийся в лечении, в письменной форме дает обязательство вернуться в Украину после завершения лечения в 10-дневный срок. Кроме того в законопроекте указано, что оплата такого лечения осуществляется осужденным за собственный счет.

По словам главы парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрея Кожемякина, в документ следует внести лишь две поправки: расширить перечень преступлений, из-за которых осужденный не сможет получать лечение за рубежом, а также о внесении денежного залога.

Впрочем, в Партии регионов заявляют, что законопроект все еще нуждается в существенной доработке. «Из прессы я узнаю, якобы оппозиционный проект закона отвечает всем нашим требованиям. Одни говорят – на 90%, другие – на 99%. Арсений Петрович (Яценюк) договорился до того, что оппозиция уже чуть ли не насильно включила наши предложения в оппозиционный законопроект. Но это бред. В действительности проект закона нуждается в существенной доработке», - заявил в понедельник народный депутат от Партии регионов Виталий Журавский.

В частности, по его словам, предлагаемые изменения в Уголовно-исполнительный кодекс, которые определяют плательщика лечения за рубежом, еще следует дополнить положением, подтверждающим наличие официальных доходов, достаточных для такого лечения. Кроме того, парламентарий возмущен, что предложенными оппозицией изменениями не предусмотрено, какое ведомство будет осуществлять контроль за процессом лечения осужденного лица за рубежом.

День «Ч» - четверг

На доработку законопроекта о лечении осужденных за рубежом пресловутая парламентская рабочая группа потратила весь вечер понедельника. За это время удалось:

заменить формулировку «освобождение от отбывания наказания» на «перерыв в отбывании наказания для прохождения лечения за пределами территории Украины»;

договориться о том, что время лечения осужденного за рубежом не должно учитываться в срок отбывания наказания в виде лишения или ограничения свободы;

установить, что в случае, если у осужденного «обнаружена болезнь», предусмотренная ч. 2 ст. 84 Уголовного кодекса Украины или другая болезнь, не позволяющая соблюдать режим отбывания наказания, он может быть освобожден и направлен на лечение за границу. Это допускается в случае, если надлежащее лечение такой болезни не может быть проведено в Украине, или более качественное лечение может быть предоставлено в иностранном медицинском учреждении. Более того, если течение болезни без такого лечения создает опасность для жизни осужденного или наступление тяжких последствий для его здоровья;

определить, что решение об освобождении для лечения за рубежом, принимается исключительно при условии, что между Украиной и страной, в которой находится медицинское учреждение, существуют действующие международные договоры о правовой помощи. Причем, подобные документы должны предусматривать возможность экстрадиции осужденного для дальнейшего отбывания наказания. Кроме того, принимающая осужденного на лечение клиника, должна подтвердить свое согласие принять украинского осужденного и подтвердить возможность оказания необходимых медицинских услуг;

поддержать новую формулировку ч. 6 ст. 84-1 Уголовного кодекса, согласно которой осужденный, находящийся на лечении за рубежом, по решению суда, может быть возвращен к отбыванию наказания в Украину, в случае нарушения ним условий лечения за границей.

Впрочем, то ли от усталости обмениваться колкостями, то ли от нежелания корпеть над документом всю ночь, депутаты, не рассмотрев и трети поправок, перенесли заседание рабочей группы на вторник, 19 ноября. В оппозиции поспешили заверить, что причина переноса – в согласованной работе группы. «Когда представители Партии регионов увидели, что мы поддерживаем все правки, только бы продвигаться в принятии закона, начался саботаж», - написала на своей страничке в Facebook народный депутат от фракции УДАР Ирина Геращенко.

«Мы два часа до первого перерыва работали плодотворно, проработали все изменения в Уголовный Кодекс и могли бы закончить день принятием концептуальных решений… Но, в конце заседания взаимные обвинения депутатов сорвали работу группы», - парировал народный депутат от Партии регионов Игорь Еремеев.

Его коллега по фракции и член рабочей группы Инна Богословская предположила, что во вторник и среду рабочая группа вплотную приблизится к консенсусному решению и, не исключено, что законопроект будет вынесен на голосование в сессионный зал в четверг, 21 ноября.

Таким образом, решения по всем ключевым вопросам, необходимые для подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС, парламентарии снова перенесли.

В оппозиции уверены, что провластные депутаты не намерены рассматривать законопроект о лечении заключенных за границей во вторник из-за того, что уже приобрели билеты на футбол в Париже. Как известно, 19 ноября состоится второй матч плей-офф отбора на Чемпионат мира по футболу-2014 Франция – Украина. Впрочем, по словам народного депутата от Партии регионов Григория Смитюха, футбол не помешает депутатам явиться на работу. «За исключением, может быть, отдельных лиц, имеющих непосредственное отношение к футбольной индустрии, и которые действительно должны там быть, все остальные будут завтра на работе», - рассказал он в эфире одного из телеканалов в понедельник вечером.

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А пока украинские народные избранники намереваются болеть за сборную и тянуть резину с принятием трех законопроектов, как минимум, до четверга, миссия Кокса-Квасневского навестит Украину в 27-й раз. Уговаривать украинцев приехал и еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле.

Удастся ли европейцам «вразумить» украинцев за два дня? Четверг покажет.

Татьяна Урбанская