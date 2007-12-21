Омельченко увидел, как столицей руководят отец, сын, зять, брат и сват

«Это – преступная, криминальная и клановая власть», - так атестировал в комментарии Официальному сайту блока НУ-НС «команду Черновецкого» народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Александр Омельченко.

«На последней сессии Киеврада приняла очередное удивительное решение в сфере сохранения культурных достопримечательностей, - рассказал Омельченко, - Коммунальное учреждение Историко-архитектурный музей «Київська фортеця» было передано в государственную сферу управления, однако имущество музея и земельные участки, на которых он расположен, остались в коммунальной собственности. В мае Президент Ющенко своим указом предоставил музейному комплексу «Київська фортеця» статус национального».

«Киевская власть под руководством Черновецкого за неполные два года разорила то, которое считается «исторически-культурным наследием», - архитектурно-культурное наследство, которое осталось нам еще от времен Киевской Руси, - заявил народный депутат, - В мартиролог входит и Киевская крепость. Не имея на это права, чиновники продали участок земли, разрушили знаменитый телеграф, который есть в перечне архитектурных достопримечательностей, разрушили Печерские врата».

«В то же время, эта власть почти за два года не начала реставрацию ни одной достопримечательности истории и архитектуры, вместо этого, обнаруживает большой аппетит на землю - уничтожаются парки культуры, Жуков остров, Труханов, заповедные земли в Феофании», - подчеркнул народный депутат.

Омельченко отметил клановый характер управления столицей. «Всем известно «древо» родственных уз современной столичной власти, городом фактически руководят отец, сын, зять, брат и сват. Где еще в европейской столице есть «древо» такого клана, какая еще мэрия в Европе могла стать филиалом «Правекс-банка»?