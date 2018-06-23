Открытое письмо Жовтяка министру юстиции Головатому
Своими действиями и высказываниями вы продемонстрировали, какая огромная бездна пролегла между вашими речами для Европейских институтов и вашим швондеровским мировоззрением, которым вы пользуетесь внутри государства...
Открытое письмо министру юстиции правительства, который согласно ст.115 Конституции Украины “выполняет свои полномочия”, г. Головатому С.П.
Написать это письмо меня вынудила та беспрецедентная кампания давления на суд и дискриминации судебной системы Украины, которая развязана вами в связи с решением Киево-святошинского районного суда об отмене Указа Президента Украины о моем увольнении. Вы, как должностное лицо, имеете лишь два законных способа не согласиться с решением суда : или от имени Президента написать апелляционную жалобу на решение суда, в очередной раз подтвердив свою непрофессинальность, или подать в отставку из-за своих непрофессиональных советов Президенту относительно его права выдавать Указы, которые противоречат Конституции и законам Украины. Но использовать базарную ругань в адрес судов только потому, что они, выполняя свой конституционный долг, принимают к рассмотрению и решают по закону исковые заявления по делам о противоправном увольнении должностных лиц, не подобает министру юстиции!
Сразу хочу отметить, что я оспаривал не увольнение во время пребывания на лечении, которым сейчас спекулируют некоторые “объективные” комментаторы, хотя и это является нарушением закона, а безосновательное увольнение . Заявляя, что “плохое” украинское законодательство лишает Президента возможности эффективно руководить государством, потому что он не может увольнять должностных лиц, вы вводите в заблуждение и Президента, и украинское общество. В действительности у Президента Украины есть 31 основание для освобождения главы администрации ( и ни одно из них не может быть применено по отношению ко мне, потому что ни одно из условий пребывания на должности я не нарушил). По отношению к главе областной администрации действует 12 оснований для увольнения, предусмотренных Кодексом законов о труде. Станет ли кто-то утверждать, что председателя ОГА нельзя уволить за “появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсичного опьянения (п.7 ст.40 КЗоТ), а такое основание предусмотрено лишь в Кодексе законов о труде. Кроме того, на председателей ОГА распространяется 7 дополнительных оснований, предусмотренных Законом Украины “О государственной службе”, в том числе за нарушение присяги государственного служащего. Дополнительные 12 оснований для увольнения председателя ОГА предоставляет Президенту Закон Украины “О местных государственных администрациях”, в том числе и 3 основания, которые вытекают из утверждения, что председатель ОГА - должность политическая. К счастью украинского общества и на беду некоторым советникам Президента, с министром Головатым включительно, среди этого 31 основания нет еще двух “крайне необходимых” оснований: по доносу внештатных советников и в связи с необходимостью трудоустройства внештатных советников... Остальное 31 основание для увольнения главы областной администрации действует в полном объеме, а следовательно нет никакой угрозы “потери управляемости государством”, если кто-то из председателей ОГА злоупотребляет своими служебными обязанностями, неподобающе их выполняет, или нарушает закон... Но действующее законодательство защищает их от произвола советников, которые, не неся никакой ответственности, сознательно дезинформируют Президента и о состоянии дел, и об отдельных личностях, и о законности Указов, которые подаются на подпись Президенту. Каждый третьекурсник юридического факультета знает, что еще 7 мая 2002 года Конституционный Суд Украины своим решением по делу относительно подведомственности актов о назначении или увольнении должностных лиц поставил точку в войне полудьонных и рыбачуков против Конституции Украины подтвердив, что Конституция Украины и законы Украины действуют и относительно должностных лиц, которых назначает Президент. Цитирую для тех, кто не владеет знаниями, которые необходимы для того, чтобы стать старшекурсником юридического факультета: “ Утверждение в конституционном представлении о неподведомственности судам общей юрисдикции дел по заявлениям лиц, которых назначает на должность или увольняет с должности Президент Украины или Верховная Рада является необоснованным, поскольку противоречит положенным на суды конституционным полномочиям обеспечивать судебную защиту прав и свобод человека и гражданина, включая принцип равенства перед законом и судом» (Решение Конституционного Суда Украины №8рп/2002 от 7 мая 2002 года). Кстати, это решение “является обязательным к выполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжалованным”. Следовательно, суды не “узурпировали власть” и не ,,дойшли до маразма”, как утверждаете вы в своей площадной ругани ( по-русски «площадная ругань” — возникла задолго до Майдана) на пресс-конференции 16 июня, а лишь честно выполняют свой конституционный долг, не взирая на давление со стороны министерства юстиции. Не ,,судебная деспотия”, а Кодекс административного судопроизводства определяет в том числе и порядок рассмотрения заявлений в отношениях публичной службы (,,публичная служба - деятельность на государственных политических должностях” согласно пп. 1 5) ст..3 КАССУ), и,,негайне выполнение постановления суда о возобновлении на должности в отношениях публичной службы”(пп.З) п.I ст.256 КАСУ). А то, чем занимаетесь вы с Н.Полуденным, — присвоение функций суда, влияние на судей, неуважение к судьям и суду, тянет за собой ответственность, предусмотренную Конституцией и законодательством Украины, в том числе криминальную! Своими действиями и высказываниями вы продемонстрировали, какая огромная бездна пролегла между вашими написанными по учебникам речами для Европейских институтов и вашим швондеровским мировоззрением, которым вы пользуетесь внутри государства.
Убежден, что не только судьи, но и любой юрист, который имеет элементарное самоуважение не сядет с вами не только за, «банкой пива”, как вы предложили сделать председателю Высшего административного суда, но и не станет с вами разговаривать вообще... Поэтому, как «юрист» с «юристом» вы сможете поговорить разве что со своим партнером ... по образованию, уму и интеллекту г. Полуденным.
Без уважения к вам, но с верой в то, что вопреки всем шариковым и швондерам правовая демократическая Украина все-таки будет построена, Евгений Жовтяк.