Михаил Поживанов: Если Соглашение об Ассоциации не будет подписано, крах может быть тотальным

13 ноября миссия Кокса-Квасьневского представит отчет о выполнении Украиной критериев, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. На сегодняшний день в «домашнем задании» осталось лишь несколько нерешенных вопросов. Но, чем ближе время «Ч», тем больше пессимизма в комментариях украинских политиков относительно европерспектив Украины. Последние три дня новостные ленты и вовсе пестрят сообщениями в духе «плача Ярославны» или «все пропало». И тем интереснее взглянуть на проблему из-за рубежа, так сказать, со стороны.

Михаил Поживанов – народный депутат четырех созывов, экс-мэр Мариуполя, экс-глава Госкомрезерва и бывший замминистра экономики Украины. Уроженец Донбасса не сработался с новым руководством Украины и эмигрировал в Австрию в 2010 году. А уже в начале 2011 года против него было возбуждено уголовное дело. Экс-главу Государственного комитета по материальному резерву обвинили в хищении 35 млн гривен, инкриминировав ему нарушение ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса («присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах либо завладение им путем злоупотребления служебным положением или организованной группой»), предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Сам экс-чиновник обвинения отрицает и считает, что СБУ начала расследование против него по инициативе экс-главы ведомства Валерия Хорошковского, с которым у него давний конфликт. Действительно, в 2012 году, после ухода Хорошковского из СБУ, следствие против Поживанова было приостановлено. Впрочем, по официальным данным, из-за невозможности установить место нахождения экс-чиновника.

Украинский политик в изгнании не просит политического убежища в Австрии, так как трудоустроен в крупной австрийской девелоперской компании с 2010 года и имеет вид на жительство в стране, а также разрешение на работу до 2016 года. Находясь в Вене продолжает вести политическую жизнь: по его словам, встречается с евродепутатами, отечественными парламентариями, внимательно следит за событиями в Украине.

Находясь за рубежом, буквально, в политической ссылке, часто ли вы встречаетесь с украинскими и европейскими политиками? Какие темы волнуют их в личном общении, а не на камеры и диктофоны?

По-разному бывает. В непленарные недели Верховной Рады бывает по две-три встречи с депутатами от разных политических сил, не только оппозиционных. На пленарной неделе может приехать кто-то один... Зато регулярно, раз в неделю, происходят встречи с европейскими политиками, в частности, с представителями Народной партии Австрии, с ними у меня нормальный контакт. Со многими даже несколько подружился. Также периодически бываю на заседаниях Европейской народной партии.

Что касается тем обсуждения, Вильнюсский саммит, Соглашение об ассоциации с ЕС и евроинтеграция Украины — основные темы практически всех встреч. Обсуждаем заявления украинских политиков, появление тех или иных законопроектов для выполнения Украиной «домашнего задания», пояснения президента и премьера по этим вопросам, их визиты к европейскими политиками и итоги этих встреч...

Во всех случаях, наблюдая ситуацию со стороны, я рассказываю украинским политикам, что слышу от Европы, и мы пытаемся находить какие-то компромиссы.

И что именно вы слышите от Европы?

Что без выполнения «домашнего задания», приведения к общеевропейским нормам украинского законодательства, принятия закона о прокуратуре, устранения избирательного правосудия и прекращения политических преследований, Украину в европейской семье готовы видеть далеко не все. Очень критично о нас высказываются Швеция, Голландия, Германия, Австрия, Великобритания...

Вы сказали, что общаетесь не только с украинской оппозицией, но и с провластными политиками. По вашему мнению, кто из этого лагеря больше всего сделал для евроинтеграции Украины?

Если в целом, то те, кто в правительстве и Администрации президента ответственны за это направление. Если в частности, славно поработали на евроинтеграцию Украины, на мой взгляд, секретарь СНБО Андрей Клюев, первый вице-премьер Сергей Арбузов, министр иностранных дел Леонид Кожара и руководитель главного управления по вопросам международных отношений Администрации президента Андрей Гончарук. Их заслуга в том, что смогли поменять ситуацию от игнорирования президента Украины в 2011-2012 годах всеми европейскими (да и мировыми) лидерами, до начала диалога и появления возможности подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Они смогли заставить поверить всех, что выбор Украины – Европа. Кроме этих четверых, безусловно, нужно отметить и личный вклад Виктора Януковича...

К сожалению, сегодня все, созданное с таким трудом, может развалиться из-за невыполнения всех ключевых требований, в том числе, по Тимошенко и другим политически мотивированным преследованиям. Как бочку меда может испортить одна ложка дегтя. Даже хуже. Крах может быть тотальным…

13 ноября Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, инициатором которого выступила оппозиция, и попытается поставить точку в последнем пункте «домашнего задания» Европы – вопросе Тимошенко. Однако события начала текущей недели демонстрируют, что однозначного мнения у парламентариев по законопроектам, позволяющим украинским заключенным лечение за рубежом, нет. По вашему мнению, удастся ли Верховной Раде найти компромисс, который позволит Украине запрыгнуть в уходящий поезд евроинтеграции?

К сожалению, власть и оппозиция уже заранее занимаются поиском виновных в срыве подписания соглашения об ассоциации на Вильнюсском саммите. Но, раз уж «козлом отпущения» в принятии окончательного решения по вопросу Тимошенко стал парламент, народные депутаты должны сделать все, чтобы проголосовать за законопроект. Если его не примут и соглашение не будет подписано, это будет минус всему политикуму Украины.

Те из украинских политиков, кто общается со своими европейскими коллегами, это понимают. Возможно, у них не хватает аргументов пояснить своим отечественным коллегам, что преследование Тимошенко должно быть прекращено. Возможно, у них самих существует боязнь того факта, что Тимошенко может стать следующим президентом...

Я сам сторонник евроинтеграции. Считаю, что это огромный шанс для страны. Причем, не для украинских олигархов, а, в целом, для основного населения Украины. Шанс простых людей на улучшение жизни. На то, чтобы в стране нормально работали демократические институты, чтобы была модернизирована правовая система, чтобы люди вновь могли поверить в судебную систему. Сегодня к правоохранителям в Украине доверие на уровне 1%, это ненормальное явление для любой страны.

В провластном лагере украинского парламента намекают Европе, что выполнение Украиной условий ЕС — это процесс, в котором могут быть задержки. Мол, европейские партнеры должны это понимать...

Тем не менее, Украина, на мой взгляд, должна сделать все, чтобы не просто подписать, но и ратифицировать Соглашение об ассоциации с ЕС. Но сегодня я боюсь, что в ноябре его могут не подписать.

Вы сказали, что у украинских политиков существует страх перед возможным выдвижением Юлии Тимошенко в президенты, но лидеры объединенной оппозиции не раз заявляли, что в 2015 году будет один кандидат. В то же время, Виталий Кличко уже объявил о том, что будет баллотироваться в президенты. Это можно считать фальстартом?

Не совсем так. Во-первых, я не будут комментировать выступление Виталия в Верховной Раде. Напомню только, что оно было спровоцировано принятием парламентом «налоговой» поправки, которая, на мой взгляд, является антиконституционной, потому что нельзя ограничивать кого-то в правах. (Несколько норм принятого Верховной Радой и подписанного президентом закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс по учету и регистрации налогоплательщиков и совершенствования некоторых положений» предполагают, что в случае, если человек имеет право постоянного проживания на территории иностранного государства, он считается таковым, что не проживает в Украине, - УНИАН).

Эта поправка – ущемление прав не только Виталия, но и простого украинца. Кстати, она касается и меня, так как у меня есть разрешение на работу в Европе. Но разве только на этом основании я не смогу баллотироваться в президенты? Это несусветная глупость. Ведь сколько таких людей, как я? Мы имеем право свободного трудоустройства. И, если я работаю в Австрии, то и плачу налоги здесь.

Решить этот вопрос (и это право украинской власти) необходимо путем заключения двухсторонних соглашений с разными странами, которые делали бы невозможным двойное налогообложение.

Во-вторых, что касается фальстарта, напомню, что свою первую встречу с избирателями в качестве кандидата в президенты Виктор Ющенко провел 31 октября 2003 года, хотя до выборов было еще далеко. Поэтому, если кто-то заявляет о своем намерении баллотироваться в президенты в октябре 2013 года, а выборы должны пройти в феврале 2015-го, то ничего страшного в этом нет.

Ну, что касается вас лично, то против вас в Украине возбуждено уголовное дело...

Возбуждено, но в мае 2011 года было приостановлено. Якобы по причине того, что правоохранители не знают, как со мной связаться и как взять у меня показания.

Причем, я два с лишним года сам периодически пишу письма с адресом своего проживания и адресом своей работы, и прошу народных депутатов передать эти письма в ГПУ и СБУ. В них одна просьба: «Ребята, восстановите дело, пришлите следователя по такой же процедуре, как с Данилишиным (Богдан Данилишин – экс-министр экономики Украины, ныне проживает в Чехии, - УНИАН), я дам показания и разбирайтесь, передавайте материалы в суд». (Украинского экс-министра в Праге допрашивала чешская полиция в рамках международно-правового поручения ГПУ. В конце октября текущего года Данилишин заявил, что уголовные дела против него закрыты из-за отсутствия состава преступления и отсутствия доказательств, — УНИАН).

К сожалению, никаких подвижек в моем деле до сих пор не происходит. Но почему меня не подавали в Интерпол? Потому что для объявления в международный розыск в деле должны быть веские основания. Но у меня есть заключения экспертов (когда страна коррумпирована, я, даже находясь за границей, имею возможность прочесть все материалы своего дела), и все юристы, кому я их показывал, улыбались и говорили, что такие обвинения просто невозможны в нормальной стране.

Возвращаясь к президентским выборам 2015 года и лидерам объединенной оппозиции – если все трое будут участвовать в избирательной гонке отдельно друг от друга, не закончится ли это проигрышем для оппозиции кандидату от власти?

Конечно, хотелось бы, чтобы оппозиционные силы до 2015 года выработали единый механизм, договорились и действовали в общих рамках. Но следует понимать, что у каждой политической силы есть своя программа, свои интересы и амбиции. И это будет преобладать. Если бы все были одинаковы, то находились бы в одной политсиле, а не в разных. Поэтому к выдвижению в президенты каждого из лидеров оппозиции я отношусь нормально и спокойно. Им нужно идти на выборы разными колоннами, разве что Тягныбоку следует объединиться с Яценюком. А во втором туре поддерживать того, у кого будет больший рейтинг.

Другая проблема — штабы кандидатов на местах. В регионах люди понимают, что необходимо работать на единого кандидата, но, в то же время, каждому хочется, чтобы в его селе или городе победил именно его кандидат. Поэтому работа идет против более-менее дружественного в пользу своего. И из-за этого начинаются разногласия. Но в 2015 году это будет для оппозиции не смертельно, если лидеры договорятся.

В Украине на 15 декабря назначены довыборы в Верховную Раду на пяти проблемных округах. Учитывая количество кандидатов по каждому округу и тот факт, что многие из них играют на одном оппозиционном электоральном поле, фактически, это можно считать репетицией президентской гонки?

Не стал бы этого утверждать. На перевыборах 15 декабря будут другие трудности. В частности, огромной проблемой довыборов в декабре станет низкая явка. Полагаю, на уровне 20-30%. И в этой ситуации победить сможет тот, кто максимально мобилизует своих сторонников и сможет привести их на участки.

И еще один нюанс — к сожалению, из-за низкой явки, многие пойдут голосовать за материальные блага. Деньги будут раздаваться. И большие.

Что касается кандидатов от оппозиции, то нужно понимать – в 2012 году в этих округах их было пять, и у них украли победу. Поэтому и было принято решение, что эти же люди пойдут каждый по своему округу на довыборах. Собственно, выдвижение кого-то другого, на мой взгляд, расценивается как предательство, как двойная игра, как отрыв голосов от единого оппозиционного кандидата.

К слову, против одного из них, Виктора Романюка, который баллотируется по 94-му округу, возбуждено уголовное дело. Он находится в Италии и намерен вести свою избирательную кампанию онлайн, через скайп. Насколько реальными в этом случае могут быть его шансы на победу?

Я надеюсь, что он сможет победить, доказать свою первую победу. Но реально очень много будет зависеть не от него лично и не от его виртуального общения с избирателями, а от работы штабов и объединенной оппозиции. Результат будет зависеть от того, насколько единым фронтом они будут выступать и насколько потом смогут защитить результат голосования.

А сами вы не планировали поучаствовать в перевыборах на проблемных округах, попасть в парламент и, таким образом, вернуться в Украину?

Нет, такого желания у меня не было. Лучше я на год или два больше буду находиться здесь, в Вене, но не принесу вреда объединенной оппозиции, выдвигаясь по округам, где в 2012 году другие кандидаты уже одержали победу. К тому же, здесь я борюсь за идеи европейского выбора Украины.

Но я не исключаю своего участия в президентской избирательной кампании 2015 года.

Татьяна Урбанская